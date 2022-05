Vox promet acabar amb l’autonomia catalana al programa electoral d’Andalusia

El partit d’ultra dreta Vox té Catalunya en ment a tot arreu. Això demostra el fet que el partit de Santiago Abascal hagi presentat com a número 1 de les 100 mesures de Vox a Andalusia la “suspensió de l’autonomia catalana” fins la “derrota sense pal·liatius del colpisme” i la “depuració de responsabilitats civils i penals”. Catalunya sempre està en boca de Vox, fins i tot en les eleccions per a la Junta d’Andalusia, on es comprometen a millorar la vida dels andalusos i el primer punt és sobre els catalans.

Il·legalització dels partits que busquen la “destrucció” d’Espanya

Vox també proposa la il·legalització dels partits, entitats i ONGs que busquin la “destrucció de la unitat territorial de la nació” i la seva “sobirania”. Seguint amb les idees nacionalistes i poc transcendents per la vida dels andalusos, Vox apunta que cal donar la “màxima protecció jurídica” als símbols d’Espanya, especialment la bandera, l’himne i la corona. Per això demanen “l’agreujament de les penes per ofenses i ultratges a Espanya i els seus símbols o emblemes. “Cap insult pot quedar impune”, assenyalen al programa electoral, que es pot consultar aquí.

Prohibició de “menystenir” el castellà a Catalunya

Vox continua el programa de cent punts amb un quart punt on assegura que “cap administració ni particular pot menystenir la llengua comú, l’espanyol, ni discriminar-la“. “Cal complir estrictament amb el mandat constitucional que tots els espanyols tenen el dret a utilitzar l’espanyol i el deure de conèixer-lo”, segueix el text. En aquest sentit, proposen suprimir el requisit de conèixer la llengua cooficial per accedir a la funció pública per evitar “qualsevol tipus de discriminació”.

El partit d’ultra dreta també demana la supressió de les policies autonòmiques i mentrestant arribar a l’equiparació salarial entre la Guàrdia Civil, el CNP i les policies autonòmiques.