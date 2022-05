Abascal amenaça els independentistes: “Els volem il·legalitzats i espiats”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha parlat sense embuts dels seus plans de futur i ha amenaçat els partits independentistes. “Els volem il·legalitzats i espiats”. En una entrevista al diari El Mundo, el president de la formació d’ultradreta assegura que la il·legalització dels partits independentistes no és un “caprici” i ha justificat el cas Pegasus perquè són “enemics de l’ordre constitucional”. Abascal creu que les més de 200 intervencions de telèfons de líders i activistes catalans no són suficients. “Volem que se’ls espiï legalment. Que se’ls espiï més”.

El partit d’ultradreta ha aprofitat l’escàndol del cas Pegasus per intentar recollir el vot anticatalà assegurant que els partits independentistes han d’estar “fora de la llei” perquè “han donat un cop d’estat”. Abascal també ha amenaçat EH Bildu. “Alguns han practicat el terrorisme i no poden estar asseguts al Congrés”. D’aquesta manera, Vox comença la cursa per les eleccions andaluses, que tindran lloc el pròxim 19 de juny i donaran el tret de sortida al nou cicle electoral que acabarà amb les generals del 2023.

Abascal també ha aprofitat per allargar la mà al nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per arribar a pactes postelectorals –com ja han fet a Castellà i Lleó– amb l’objectiu final “d’expulsar” Pedro Sánchez de la Moncloa. “Hem de tenir la capacitat d’entendre’ns amb les nostres diferències per expulsar els socialistes. Aquesta és la prioritat”, ha dit.

El líder de Vox, Santiago Abascal, al Congrés dels Diputats / Europa Press

Feijóo es fa l’orni amb Vox

El líder del PP, en canvi, prefereix fer-se l’orni i evita parlar obertament de nous pactes amb la ultradreta, tot i que és conscient que seran els seus principals socis allà on no puguin obtenir majoria absoluta. Feijóo ha assegurat en una entrevista a Telecinco que l’objectiu del PP és “guanyar de manera contundent les eleccions”. En plena batalla per recuperar part del vot prestat a Vox en els últims anys, els populars insisteixen que la formació d’ultradreta “no és el mateix que el PP” i que el seu partit no renuncia a ser el “centredreta” de referència a l’estat espanyol.

Feijóo ha reconegut que la crisi interna del PP després de l’enfrontament entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso es podria haver evitat. “Absolutament”, ha sentenciat. “Pots discutir a casa, però no pots irradiar la conversa de casa cap al barri”. El líder popular ha explicat que les autonomies del PP veien que estaven perdent el “control del partit” i ha celebrat que la direcció popular sabés reconduir a temps la polèmica. “Era una crisi molt seriosa”, ha conclòs.