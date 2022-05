La Família Reial va rebre 507.700 euros en sous l’any 2021

Sous escandalosos a la Casa Reial. La Família Reial va rebre fins a 507.700 euros en concepte de sous l’any 2021, és a dir, el 100% de la partida salarial que recollien els pressupostos. Aquest divendres la Casa Reial ha fet públics els sous de Felip VI, Letizia i Sofía. Pel que fa al conjunt del pressupost de la Casa Reial -8,43 milions- sobretot per a personal, aquest no s’ha gastat íntegrament. La Casa Reial no va gastar 890.000 euros que tenia establerts al pressupost.

Segons les dades que s’han fet públiques aquest divendres la partida d’assignacions dels membres de la Família Reial arriba als 507.700 euros, el que suposa un 7,66% menys del pressupost de l’exercici 2020. Però aquesta xifra té truc. Ningú s’ha retallat el sou a la Família Reial: s’ha gastat menys perquè s’ha retirat el sou a Joan Carles de Borbó. De fet, ho reconeix el mateix comunicat, que diu que la reducció del pressupost es deu a “a la decisió d’SM el Rei de 15 de març de 2020 per la qual SM el Rei Don Joan Carles, deixa de percebre, a partir d’aquesta data, l’assignació fixada en els Pressupostos de la Casa”.

Les retribucions de Felip VI, però, s’han mantingut en el mateix import de 2020 –253.843 euros-, igual que la de Letizia –139.605 euros- i la de Sofía –114.231 euros-. Segons el comunicat totes les partides s’han executat íntegrament i “de manera anàloga a exercicis anteriors”.

No es destina tot el previst al personal de la Casa Reial

No obstant que la Família Reial hagi rebut tots els diners pressupostats, l’execució del Pressupost de la Casa del Rei, que ascendia a 8.431.150 euros, no s’ha gastat íntegrament. La despesa final de l’exercici del 2021 ha estat del 89,45%, quedant per executar el 10,55% restant, és a dir, un pressupost disponible de 889.317 euros.

Si es desglossa per partides pressupostàries, en les despeses de personal, on hi havia una previsió de gastar 4.009.332 euros, l’executat han estat finalment de 3.861.989 euros. Això suposa que la despesa va ser del 96,33% sobre el previst. En aquest capítol s’inclouen les retribucions que corresponen al personal d’alta direcció, de direcció i el personal laboral de la Casa del Rei. Aquestes es van incrementar en un percentatge equivalent al contemplat per al personal al servei del sector públic, és a dir, el 0,9% durant el 2021.