La maniobra de Vox, Cs i PP aconsegueix la suspensió del ple del Parlament

Vox, Cs i PP han complert amb la seva amenaça de demanar un informe al Consell de Garanties Estatutàries per frenar així la llei del català que han acordat el PSC, ERC, JxCat i Comuns. En la seva petició [PDF], els tres partits apel·len a la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i diuen que la nova norma vulnera diversos articles dels dos textos normatius. Concretament, l’article 3.1, 3.2 i 27 de la Constitució i l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia.

La Mesa del Parlament s’ha reunit després del ple i ha admès a tràmit la petició que ha estat enviada al CGE. Aquest organisme tindrà set dies per fer l’informe tan bon punt admeti la petició a tràmit. El ple de demà ha quedat suspès fins que no arribi el dictamen. Un cop arribi l’informe el ple es podria reprendre al cap de dues hores. Fonts de la Mesa han dit que és poc probable que el ple es pugui reprendre demà.

En la seva sol·lcitud, registrada aquest dijous a la cambra catalana, els tres partits afirmen que el deure de conèixer el castellà està lligat al dret a l’educació, reconegut a l’article 27 de la Constitució, i es reconeix també a l’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. “Negar per part de l’administració conèixer la llengua espanyola i el dret dels ciutadans a fer-la servir és impedir el seu dret a l’educació”, afirmen.

Denuncien l’ambigüitat de la nova llei del català

Els tres partits diuen que la forma ambigua amb què la proposició de llei reconeix com a vehicular únicament la llengua catalana, “xoca frontalment amb allò resolt pel Tribunal Constitucional” en sentències que “les dues llengües han de ser no només objecte d’ensenyament, sinó també mitjà de comunicació en el conjunt del procés educatiu”. La petició diu que el Constitucional també ha establert que “és constitucionalment obligat que les dues llengües cooficials siguin reconegudes pels poders públics competents com a vehiculars”.

Els partits espanyolistes denuncien que la interpretació que es fa en la nova llei del català sobre la no vehicularitat del castellà “és manifesta i injustificadament contrària” a allò que ha resolt el Constitucional a la sentència 31/2010, de 28 de juny de 2010, segons la qual “no es pot posar en dubte la legitimitat constitucional d’un ensenyament en el qual el vehicle de comunicació sigui la llengua pròpia de la comunitat autònoma i llengua cooficial en el seu territori, al costat del castellà”.

Els tres partits diuen que la llei que pretenien aprovar demà ERC, JxCat, PSC i Comuns seria constitucional en el cas que garantís la vehicularitat del castellà, que quedaria garantida si es fixa en un mínim del 25% de les assignatures troncals que no siguin la pròpia llengua castellana per cada llengua, i per tant, pel castellà. També apunten que la llei seria constitucional si les llengües cooficials fossin tractades de forma igualitària i per tant “covehicular”.