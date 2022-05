El Govern aprovarà “d’aquí hores o dies” el decret llei per afrontar el 25%

El Govern manté els seus plans respecte l’aprovació d’un decret llei que permeti fer front a la sentència del 25% de castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Fonts del Govern ha assegurat aquest dijous que aquest decret llei estarà aprovat ja el 31 de maig, data en què finalitza el termini d’execució forçosa de la sentència que va imposar el tribunal fa gairebé dues setmanes.

Fins ara el decret no ha estat aprovat perquè estava pendent de tenir també aprovada la nova llei del català que PSC, ERC, JxCat i Comuns han pactat al Parlament de Catalunya. Aquesta llei, però, que s’havia d’aprovar demà, estàr ara paralitzada per la petició de Vox, Cs i PP d’un informe per part del Consell de Garanties Estatutàries. La maniobra, que va arribar per sorpresa, dilata encara més l’aprovació del marc normatiu nou, que ja arrossegava dies d’endarreriment per la dificultat d’entesa entre els partits.

El decret llei rebutja explícitament els percentatges del TSJC

Segons fonts del Govern, el contingut del decret llei que s’ha d’aprovar manté el gruix del contingut, l’aprovació es farà abans de dimarts i això està pendent de la possibilitat de quadrar les agendes dels 14 consellers que s’hauran de reunir per fer-ne l’aprovació. Les mateixes fonts apunten que el decret llei no necessita que la nova llei estigui aprovada, però que l’executiu ho hagués preferit. El decret llei entrarà en vigor quan es publiqui al DOGC.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, al Parlament / ACN

En principi el decret llei fa un rebuig explícit a la lògica dels percentatges que la sentència del TSJC estableix. A més a més, responsabilitza el Departament d’Educació de qualsevol conseqüència legal sobre el compliment de la sentència. Un cop aprovat pel Govern, hi haurà un període perquè el decret sigui convalidat pel Parlament de Catalunya. En principi, a hores d’ara, el decret tindria el suport, a banda dels grups d’ERC i JxCat, dels Comuns. El PSC se’n desmarca perquè no està d’acord en una mesura que implica desfiar el tribunal.