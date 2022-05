Els partits tornen a exhibir visions dispars sobre la nova llei del català

Els diferents partits que proposen la nova llei de defensa del català davant de la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han tornat a exhibir aquest dimecres interpretacions dispars sobre el contingut de la nova norma, que es va acabar de pactar dimarts a la tarda. Les interpretacions més distanciades són les que han exposat el PSC i JxCat en el marc del debat i votació al ple del Parlament de la proposta de tramitació en lectura única de la Proposició de llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials a l’ensenyament no universitari.

La diputada del PSC Esther Niubó ha dit durant el debat que la nova norma “conserva l’esperit” de l’acord inicial del 24 de març, “preserva el sistema educatiu català, també reconeix el castellà com a llengua d’aprenentatge —garantint-ne l’ensenyament i l’ús curricular—, perquè és també la llengua pròpia de molts catalans i no pot ser considerada llengua estrangera”. Niubó ha reconegut que “no tothom té el mateix grau de satisfacció” respecte la llei, “però no es defensen unes llengües en contra d’unes altres”.

Niubó ha afirmat que “s’equivoca qui defensa el català en contra del castellà i el castellà en contra del català” i ha insistit en defensar el darrer pacte perquè “trenca la política de blocs, adapta la normativa a la realitat educativa”, facilita “un major compliment de la sentència del 25%” gràcies a “la flexibilitat dels projectes lingüístics”. Niubó ha dit que amb el pacte s’ha omplert un buit legal que “havien omplert els tribunals a causa de la inacció”. “La proposició preserva allò essencial, ho millora; és una llei justa, que no busca la confrontació amb els tribunals”, ha reblat.

JxCat afirma que la llei “deixa de banda el que diu la sentència”

Per part de JxCat, la portaveu parlamentària del partit, Mònica Sales, ha dit durant el debat al Parlament que el pacte és una acció política de resposta les “ingerències judicials que volen condicionar el model d’escola català”. Sales ha reiterat que gràcies a l’acord “la llengua catalana és, sense interpretació possible, llengua vehicular a les escoles, llengua de referència per l’acollida garantint la immersió”.

Des de JxCat es considera que la nova norma planteja una alternativa a les “quotes” que imposen els tribunals, “que veuen les llengües com una amenaça i no com una oportunitat”. “L’aprenentatge de llengües només es farà tenint en compte criteris pedagògics, deixant de banda el que diu una sentència que només vol fer dèbil el català”, ha subratllat Sales. A banda, ha defensat la portaveu, el decret llei des del Govern ha de servir per “donar resposta als equips docents que veuen qüestionada la seva feina”.

David Cid, Alícia Romero, Mònica Sales i Marta Vilalta / ACN

Sales ha recordat que els directors de centres i docents “demanen l’empara” i ha afirmat que “amb la doble acció podem donar resposta” a la seva demanda. La diputada també ha dit que amb l’acord han complert amb el compromís de no tocar la llei de Política Lingüística. “Hem fet un blindatge, en aquest cas sí amb totes les garanties, no n’hem tocat ni una coma”. Ara bé, no hi ha tanta rotunditat en les garanties pel que fa a les “ingerències” judicials, “però quedar-nos de braços creuats no serveix de res”. La via pactada, però, està “lluny d’acatar i donar compliment” a la sentència del 25%, ha afegit.

ERC celebra el consens i promet treballar per aconseguir més acords amplis

Per la seva banda, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha posat de manifest que la nova llei és una eina per “evitar les ingerències judicials” i els “percentatges a les aules, que no tenen cap mena de sentit”. La republicana ha defensat, en canvi, que es parli de garantir “la cohesió social” i evitar “la segregació i la fractura per qüestions lingüístiques”. En aquest sentit, Vilalta ha dit que a partir de les negociacions han sabut “generar consens” i ha avançat: “Ho continuarem fent perquè volem seguir sent aquests constructors de consensos, la defensa del català és més efectiva quan tenim la capacitat de sumar majories incontestables”. Vilalta ha convidat la CUP a sumar-se al consens.

Els Comuns també s’han felicitat pel acte. La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jèssica Albiach, ha volgut enviar “un missatge de disculpa a la comunitat educativa per dos mesos d’incertesa, que ens hauríem pogut estalviar”. Albiach ha celebrat que s’hagi aconseguit una llei per regular drets lingüístics, que aquesta tingui “màxima transversalitat perquè el català és patrimoni de tots”, i que es pugui “blindar el model d’immersió lingüística” en un sistema on el castellà “és una llengua d’aprenentatge”. Per Albiach, la llei permet “enterrar els percentatges i la llei Wert, que ja va ser derogada al Congrés dels Diputats” amb el suport dels Comuns, socialistes i ERC, ha recordat. “El blindatge de la immersió no seria possible sense l’aportació a la LOMLOE del PSC, Comuns i ERC”, ha reblat.