Els comuns celebren l’acord del català: “El text s’ha enriquit”

El portaveu d’En Comú Podem, David Cid, ha celebrat que l’acord al qual han arribat amb PSC, ERC i JxCat és “sòlid” i “refà consensos”. D’aquesta manera, el comuns han donat la seva aprovació al pacte pel qual es porten intentant posar d’acord d’ençà que va sortir la decisió d’executar la sentència del 25% de classes en castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els comuns han assegurat que l’acord és motiu “d’alegria i satisfacció” perquè “permet blindar el català a l’escola i la immersió lluny d’ingerències judicials”.

Les negociacions entre les quatre formacions fa poques hores que han acabat en un pacte que és considerat tot un èxit per tots els partits que han liderat la iniciativa. En concret, En Comú Podem ha declarat aquest dimarts que “el text s’ha enriquit” envers l’acord inicial. De fet, Cid ha estat molt contundent en explicar que si les mesures no haguessin millorat, podrien no haver arribat a un acord entre els partits. “Hem pogut escoltar la comunitat educativa; es fixa que els criteris pedagògics són els que han de primar en decidir com s’han de combinar la presència de les llengües oficials i fixa que el català és la llengua vehicular”, ha descrit el portaveu dels comuns.

La llei al Parlament

El portaveu d’En Comú Podem, Cid ha defensat que era necessari impulsar una llei al Parlament “perquè permet regular drets i fer front a la sentència”. Així, ha argumentat que a través d’aquesta normativa es dona garantia jurídica. D’altra banda, ha reivindicat que s’hagi fet “des del màxim consens possible i des de la majoria més àmplia possible”, agraint altra vegada l’èxit del diàleg. El portaveu dels comuns ha destacat que l’entesa fixa que el català és la llengua emprada i que la normativa “és coherent amb la legislació de l’Estat espanyol, la Lomloe”.