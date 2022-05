El Govern creu que “no hi ha garanties al 100%” que l’acord aturi el 25%

El cap de l’Executiu, Pere Aragonès, ha dit que el pacte per la llengua catalana és “ben proper”. Durant la roda de premsa a Palau, al costat del vicepresident, Jordi Puigneró, per fer balanç del primer aniversari del Govern, Aragonès ha destacat que es continua treballant per “sumar el màxim d’actors”. En les darreres hores s’estan visibilitzant dificultats per tancar l’acord. El PSC ha dit que defensa l’acord inicial del 24 de març.

El president ha agraït l'”esforç” a les formacions polítiques que segueixen negociant per arribar a una entesa que defensi la immersió lingüística i el model d’escola catalana. Puigneró, pel seu costat, ha admès que “no hi ha garanties al 100%” que el marc legal que es prepara entre el Govern i el Parlament serveixi per blindar el català i frenar la sentència que imposa un 25% de castellà a les aules.

Aragonès ha subratllat que els grups parlamentaris i el mateix Govern segueixen treballant “intensament” per “enfortir al màxim” el consens lingüístic i “sumar tots els actors”. “Ens juguem el futur de la societat, i ser una nació d’elecció i no d’imposició, amb la llengua catalana com a element aglutinador”, ha reblat.

El president s’ha mostrat “convençut” que el pacte es tancarà aviat —”és ben proper”, ha assegurat—, i ha agregat que es prendran les decisions que calgui en l’àmbit legislatiu, a partir del consens “ampli” a nivell parlamentari i social. El Govern prepara un decret llei, proposta que ha d’anar acompanyada amb la llei ‘ad hoc’ a la cambra catalana: “Una va d’acord amb l’altra”, ha dit Aragonès.

Per la seva part, Puigneró ha admès que, mentre Catalunya formi part d’Espanya, no es tindran “mai al 100%” les “garanties” que el català estigui blindat, i que no s’apliqui la sentència del 25% de castellà a les aules. “Avui és un dia important, esperem que acabi tot bé i puguem celebrar el consens per l’acord pel català“, ha afegit el vicepresident, informa l’agència ACN.

Buscant socis per als pressupostos del 2023

D’altra banda, Puigneró ha assegurat que l’acord dels pressupostos de la Generalitat del 2022 amb els comuns “no predisposa” que els comptes del 2023 també s’hagin d’aprovar amb el grup de Jéssica Albiach. El vicepresident ha destacat que el Govern parlarà “amb tothom”, fins i tot la CUP. Així mateix, Aragonès ha garantit la “confiança” en el conseller d’Economia, Jaume Giró, que està fent els “treballs previs” per dissenyar el “context econòmic”, i determinar el volum d’ingressos de cara el 2023.

Fonts de la CUP consultades per l’ACN la setmana passada ja van advertir el Govern que, si els comptes del 2023 havien de ser “continuistes” amb els del 2022, seria “pràcticament impossible” que els cupaires hi puguin donar suport. De la seva banda, l’executiu manté que els anticapitalistes continuen sent el soci prioritari, malgrat admetre que no és el grup que estigui donant estabilitat al Govern.