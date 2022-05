Junts aproxima posicions amb ERC per una nova llei del català contra el 25%

Junts per Catalunya i ERC han mantingut converses al llarg de tot el dia per tal de trobar una fórmula que permeti aprovar en el ple de la setmana que ve que una eina legal que serveixi per fer front a la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Fonts de Junts per Catalunya, coneixedores de les negociacions, han explicat que s’han aproximat posicions amb els republicans perquè “estem d’acord en el contingut”. La discussió ara estaria definir si aquest “contingut” caldria que fos la base per a una nova llei. “L’important no és el continent, sinó el contingut i en això estem d’acord”, assegurava aquesta tarda una font de Junts.

La mateixa font donava per “preservada” la Llei de Política Lingüística. “Un cop preservada la llei, ens hem de posar d’acord en el continent del contingut, qüestió sobre la que existeix consens”. Així mateix, qualsevol decisió que prengui Junts en aquesta qüestió serà també per “unanimitat”.

L’ultimàtum de 24 hores que ERC, PSC i Comuns van donar dimarts a Junts per tal de trobar una mesura de consens per fer front a la sentència del 25% ha vençut aquest migdia. Fonts de Junts havien explicat a migdia que continuaven “treballant” per desencallar la situació però que la llengua és una qüestió important que no es pot sotmetre a ultimàtums.

Un ultimàtum flexible

Fonts dels Comuns havien indicat que, un cop vençut el termini de 24 hores, s’havia de procedir a demanar la convocatòria d’una Junta de Portaveus per tal d’ampliar l’ordre del dia de la setmana que ve per incloure el debat sobre l’eina legal que permeti fer front a la sentència del 25%. A les 18 hores, hora de tancament del registre, cap dels grups parlamentaris havia introduït la petició per forçar una Junta de Portaveus, que podria tenir lloc dilluns.

Alícia Romero, Marta Vilalta i Josep Rius / ACN

Mentre vencia l’ultimàtum, la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, feia declaracions des de Terres de l’Ebre. Romero ha reclamat a JxCat que es reincorpori a l’acord pel català perquè la modificació de la llei de política lingüística pugui tirar endavant amb el 80% de suport al Parlament, en el ple de la setmana que ve. Romero ha lamentat que Junts “estigui utilitzant la llengua per fer política i per debilitar un Govern que des del primer moment va apostar per aquesta modificació”, informa l’agència ACN. “Demanem que s’afegeixin de nou a aquest consens, que van trencar”. La portaveu ha defensat que el PSC vol “reforçar el català a les aules, però no anant en contra del castellà”.