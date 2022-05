Vençut l’ultimàtum d’ERC, PSC i Comuns, Junts reitera el ‘no’ a cap reforma

L’ultimàtum de 24 hores que ERC, PSC i Comuns van donar dimarts a Junts per tal de trobar una mesura de consens per fer front a la sentència del 25% ha vençut aquest migdia. Fonts de Junts han manifestat que “continuen treballant” per desencallar la situació i que la llengua és una qüestió important que no es pot sotmetre a ultimàtums. Fonts dels Comuns indiquen que, un cop vençut el termini de 24 hores, s’haurà de procedir a demanar la convocatòria d’una Junta de Portaveus per tal d’ampliar l’ordre del dia de la setmana que ve per incloure el debat sobre l’eina legal que permeti fer front a la sentència del 25%. ERC no s’ha pronunciat encara. Molt probablement, si no prospera la idea d’una nova llei de protecció del català, s’hauria de tirar pel dret amb la reforma prevista de la Llei de Política Lingüística.

Mentre vencia l’últimàtum, la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, feia declaracions des de Terres de l’Ebre. Romero ha reclamat a JxCat que es reincorpori a l’acord pel català perquè la modificació de la llei de política lingüística pugui tirar endavant amb el 80% de suport al Parlament, en el ple de la setmana que ve. Romero ha lamentat que Junts “estigui utilitzant la llengua per fer política i per debilitar un Govern que des del primer moment va apostar per aquesta modificació”, informa l’agència ACN. “Demanem que s’afegeixin de nou a aquest consens, que van trencar”. La portaveu ha defensat que el PSC vol “reforçar el català a les aules, però no anant en contra del castellà”.

Una nova idea sobre la taula

Junts per Catalunya ha estat avaluant aquest dimecres al matí una proposta que han rebut per part d’ERC, PSC i Comuns de fer un nova llei de protecció del català i sobre la qual haurien de donar una resposta al llarg d’aquest matí, expliquen a EL MÓN fonts coneixedores de les negociacions. Aquesta opció és la que republicans, socialistes i comuns troben que podria atraure JxCat per recuperar un consens parlamentari suficient i establir mesures que serveixin per complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reclama un 25% de castellà a les escoles catalanes. Junts es mantenia ahir en una posició de rebuig de qualsevol ultimàtum mentre ERC mantenia la pressió.

Segons les fonts consultades, aquesta nova llei seria una nova eina legal que es podria tirar endavant amb relativa rapidesa. De fet, asseguren les mateixes fonts, la norma es podria fer avançar per una va ràpida a través del procediment de lectura única, i només caldrien set dies per tenir-la. Segons el Reglament de la cambra catalana, un projecte de llei pot ser tramitat directament i en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, “si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet”. La tramitació en lectura única ha de ser acordada pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, o a proposta de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, o a iniciativa d’aquesta.