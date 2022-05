La FNEC se suma al front judicial contra la sentència del 25%

La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) ha anunciat que se suma al front comú contra la sentència del 25% i també demanarà personar-se a la causa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Falten menys de dues setmanes perquè s’acabi el termini donat pel TSJC per executar de manera immediata la sentència i diverses entitats com Plataforma per la Llengua i Òmnium han decidit presentar batalla al tribunal per evitar que es faci efectiva. En paral·lel, el Govern ha presentat un recurs davant el TSJC i ha demanat la suspensió cautelar de les mesures pel “greu perjudici” que pot causar als alumnes a un mes de la fi del curs.

“Ens sumem al front judicial comú de les entitats en defensa de la llengua catalana, d’acord amb els nostres valors fundacionals de protecció i promoció del català a l’educació i la nostra lluita de dècades per defensar els drets dels estudiants del nostre país”, han dit en un comunicat. La FNEC alerta que les accions legals de les entitats “no han de treure el focus de la responsabilitat del Govern i el Parlament” de blindar la immersió lingüística i garantir que es compleix a totes les escoles del país.

Un grup de famílies espera l’obertura de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar / ACN

L’organització critica el TSJC per voler imposar la sentència en un moment crític del curs. “La interlocutòria que exigeix l’execució forçosa de la sentència planteja un gran problema als estudiants de totes les edats d’aquest país, ja que exigeix canviar la llengua de docència de les assignatures a menys d’un mes d’acabar el curs escolar a tots els centres, afectant de forma severa l’aprenentatge i la qualitat de la nostra educació”, lamenta el comunicat. La FNEC, que enguany celebra el seu 90 aniversari, ha fet una crida a la resta de sindicats i entitats juvenils, així com als estudiants de totes les escoles, instituts i universitats del país, a “prendre consciència del moment greu” que viu el català.