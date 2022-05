El Govern demana la suspensió de l’execució de la sentència del 25%

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha anunciat que aquest dimarts presentarà el recurs de reposició contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordena l’execució immediata de la sentència que obliga a impartir un 25% de les assignatures en castellà a totes les escoles del país. Plaja ha avançat que la Generalitat demanarà la suspensió cautelar de l’execució pels “greus perjudicis” que pot causar poques setmanes abans de la fi del curs.

Plaja ha reconegut que la “situació és complexa” perquè el TSJC no dona gaire marge d’actuació i ha defensat les diferents reformes que s’estan promovent. “No fer res és regalar la victòria a aquells que volen acabar amb el model d’escola catalana”, ha dit. En relació amb el recurs, la portaveu ha avançat que l’escrit qüestiona la legitimitat de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe per reclamar l’execució de la sentència del 25%.

Nens corrent davant la porta de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar | ACN

També ha criticat el TSJC, a qui acusa d’anar “més enllà del que deia la mateixa sentència” forçant una execució en temps rècord. “Encara que el TSJC consideri que no s’han fet els passos suficients, la jurisprudència del Suprem no empara que el retard en l’execució d’una sentència permeti modificar-ne el contingut”.

El Govern aprova un decret per protegir els centres

Així mateix, la portaveu del Govern ha anunciat que s’està enllestint un decret llei, tal com havia proposat Junts, per protegir els centres i assumir la responsabilitat dels projectes lingüístics de les escoles. Plaja no ha volgut donar detalls sobre el contingut del text i s’ha limitat a dir que és complementari amb la resta de reformes que s’estan impulsant per blindar la immersió lingüística. L’anunci s’ha produït pocs després que ERC, el PSC i En Comú Podem hagin donat 24 hores a Junts perquè torni a negociar la reforma de la Llei de Política Lingüística per donar resposta a la sentència del 25%.

Les tres formacions han presentat una proposta per salvar el consens. Si Junts la rebutja, han anticipat que convocaran una Junta de Portaveus extraordinària per aquest dimecres per ampliar l’ordre del dia del ple del Parlament de la setmana que ve, on s’inclourà el debat “d’algun instrument jurídic” per tal d’afrontar la interlocutòria del TSJC. ERC, el PSC i els comuns han assegurat que tant si és amb Junt com si no hi haurà un “text legal” perquè el decret que proposen no és suficient i una llei “dona més estabilitat”.