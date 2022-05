Ultimàtum a Junts perquè accepti reformar la Llei de Política Lingüística

ERC, PSC i Comuns han donat un termini de 24 hores a JxCat per tal de tornar al consens sobre la necessitat d’aprovar un canvi legislatiu per fer front a la sentència del 25% de castellà. El grup parlamentari de Junts es va retirar dilluns formalment de l’acord que havia rubricat el 24 de març amb la resta de forces parlamentàries proposant la reforma de la Llei de Política Lingüística. La polèmica posterior i el rebuig per part d’entitats com Plataforma per la Llengua i de l’àmbit eductiu van provocar que el partit de Puigdemont decidís fer marxa enrere, demanant més temps per aconseguir més consens. Dilluns Junts va tirar la tovallola.

Fonts de la resta de formacions han explicat que han presentat una proposta a JxCat per tal de salvar el consens del 24 de març, que consideren que els de Puigdemont “han trencat”. De moment aquesta setmana no s’ha incorporat a l’ordre del dia del ple de la setmana vinent que es debati i aprovi la controvertida reforma de la Llei de Política Lingüística. ERC, PSC i Comuns estan a l’espera de la resposta de Junts.

El portaveu de JxCat, Josep Rius / ACN

“Algun instrument jurídic” anirà al ple de la setmana que ve

Si Junts no accepta la proposta, els tres partits convocarien demà una Junta de Portaveus extraordinària per tal de fer una ampliació de l’ordre del dia i incloure en el ple de la setmana vinent el debat “d’algun instrument jurídic” que doni resposta a la sentència del 25%. Aquest procés parlamentari és independent i va en paral·lel a allò que decideixi aquest dimarts el Govern després que Junts enviés una proposta a la taula del consell executiu per tirar endavant un decret que servís per complir amb les exigències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Fonts dels tres partits que es mantenen dins l’acord han indicat que caldrà veure quina és ara la reacció de Junts després de la nova proposta. No confirmen si finalment el que es tirarà endavant és la reforma plantejada de la Llei de Política Lingüística. “Un text legal hi serà”, indiquen. Defensen que un decret com proposa Junts no és suficient per fer front a la sentència perquè el decret “no pot regular drets” i, a més, “una llei dóna més estabilitat”.

Queixes de PSC i Comuns perquè Junts no els ha enviat propostes

Segons fonts d’ERC, el Govern ha valorat el decret presentat per Junts i s’hi estan introduint millores davant la possibilitat d’actuar per aquseta via. En tot cas, els tres partits que es mantenen dins de l’acord del 24 de març defensen aquella reforma legislativa. “Permet blindar el català”, apunten des dels Comuns. Tant el PSC com Comuns s’han queixat perquè diuen que Junts només ha demanat “temps” i que en aquests dos mesos no els ha fet arribar cap contraproposta. Des d’ERC creuen que la posició de Junts és política per tal d’aconseguir que els republicans es quedin amb sols amb PSC i Comuns i treure rèdit de la foto.

Tant ERC, PSC com Comuns creuen que cal un canvi en alguna llei per evitar que els recursos sobre un decret vagin a parar al TSJC. En canvi, una llei només la pot tombar el Tribunal Constitucional. Fonts d’aquestes tres formacions reiteren que els decrets són per atendre urgències i que el canvi que cal fer ara és d’un abast més ampli.