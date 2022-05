ERC manté l’esperança d’un consens amb Junts per la defensa del català

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta ha explicat que volen “recuperar el consens” amb Junts per intentar tornar a posar en marxa la reforma d ela llei de política lingüística per “defensar el català a l’escola”. Vilalta ha remarcat que cal “les eines del màxim nivell” per blindar el català a l’escola després de la sentència del TSJC i ha assegurat que per a ells cal “el màxim rang legislatiu, com més millor”. “És millor una llei que un decret llei”, ha resumit.

En una roda de premsa aquest dilluns, la secretària general adjunta d’ERC ha explicat que és hora de tornar a recuperar l’acord per la llengua que va arribar amb PSC, comuns i Junts, però aquests últims se’n van desdir a últim moment, fent que la proposta quedés bloquejada per falta de vots a favor. Després de l’ordre d’execució de la sentència del 25% de castellà a les aules, ERC recupera la qüestió i assegura que “més que mai cal lluitar per defensar el català a les escoles”, ha argumentat Vilalta. Així doncs, esperen que Junts accedeixi a tornar a presentar la proposta.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta | ACN

Per a ERC cal que la fórmula per blindar la immersió sigui “del màxim rang legislatiu” i ha insistit que “és millor una llei que un decret llei”, que és la proposta de Junts. També ha subratllat que s’hi ha d’explicitar que la llengua no es pot regir per percentatges.

Una proposta alternativa al pacte

Paral·lelament, aquest dilluns el portaveu de Junts, Josep Rius, ha avançat que el seu partit enviarà al Govern la seva proposta, que consisteix en un decret llei per defensar el català. Vilalta ha lamentat en diverses ocasions que Junts s’hagi “apartat” del consens per reformar la llei de política lingüística i els ha instat a “explicar-ho bé perquè no s’entén”. La secretària general adjunta ha afegit que han passat per davant els interessos partidistes.