Junts obre la porta a la desobediència política per fer front a la sentència del 25%

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha obert la porta a la “desobediència política” per fer front a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà a totes les escoles del país. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rius ha assegurat que la “desobediència és un mètode legítim”, però que requereix un “consens” que “ara mateix” no hi ha entre les forces que negocien a contrarellotge una reforma legislativa per donar resposta a l’ordre d’execució immediata dictada pel TSJC, que ha donat fins a finals de mes a Educació per donar les instruccions necessàries per implantar el 25% de matèries en castellà.

🔴 La desobediència és una opció per @JuntsXCat per fer front al 25% de castellà? @josep_rius, portaveu: "Hi ha d'haver consens" https://t.co/hWv37vsQxx pic.twitter.com/XDDgjy2Pol — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) May 13, 2022

Rius, que aquest dijous va confirmar que Junts es despenja definitivament de l’acord que va signar amb ERC, el PSC i En Comú Podem per reformar la Llei de Política Lingüística, ha insistit que el partit prepara una contraproposta, però no ha donat detalls sobre quina serà l’estratègia i s’ha limitat a dir que en “els pròxims dies” la presentaran primer “per lleialtat” al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que després s’asseuran amb la resta de partits i entitats per explicar-la.

“El consens per protegir el català hi és, però diferim en la manera de fer-ho”, ha dit. Tampoc ha entrat a valorar la proposta de la CUP, que aposta per canviar la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) perquè el català sigui l’única llengua vehicular, deixant entreveure que la seva anirà per una altra banda. “En els pròxims dies continuarem treballant” perquè la resposta a la sentència del 25% tingui el màxim consens amb la comunitat educativa i les entitats de defensa del català, però ha avançat que la iniciativa ha de ser política. “No es pot traspassar l’aplicació de la sentència als docents i a les direccions”.

Reculada per falta de consens

Respecte a la reculada sobre el pacte inicial, que es va negociar durant dos mesos amb la resta de partits implicats i del qual Junts es va desmarcar poques hores després, Rius ha justificat que el van signar perquè els van dir que tenia “un consens” amb les entitats que “no existia o que no era suficient”. El portaveu de Junts ha assegurat que estan convençuts d’haver pres la decisió correcta i que el suport que han rebut d’entitats com la Plataforma per la Llengua o l’ANC referma el seu canvi de postura. “No es pot fer política sense consens”, ha repetit.

Preguntat sobre què passaria si ERC decideix tirar endavant la reforma pactada sense Junts, Rius ha reconegut que l’aritmètica parlamentària “ho permet”, però no ha volgut avançar si això suposaria la fi del govern de coalició. “No ha de tenir necessàriament conseqüències polítiques”, ha afirmat.