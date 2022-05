Plataforma per la Llengua vol un front judicial comú contra el 25% de castellà

Plataforma per la Llengua ha proposat un front judicial comú per aturar la implantació del 25% de castellà a totes les escoles del país. L’entitat ha fet aquest dilluns una crida a totes les associacions de defensa del català a l’ensenyament que facin els tràmits “necessaris” per presentar un recurs a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dona 15 dies al departament d’Educació per enviar les instruccions necessàries als centres perquè compleixen amb l’ordre d’impartir un quart de les matèries troncals en castellà.

L’entitat, que divendres passat va iniciar els tràmits per ser reconeguts com a part interessada i poder recórrer la resolució del TSJC, ha reclamat a la Generalitat que s’aliï amb les entitats i ha avançat que està en converses amb altres organitzacions interessades a presentar recursos de manera “coordinada” per tombar la interlocutòria. Plataforma per la Llengua assegura que veu bases legals “sòlides” per denunciar que la interlocutòria “no aplica correctament la sentència de la qual deriva” i que en fa una interpretació “expansiva i lesiva”.

Per Plataforma per la Llengua, l’objectiu del recurs és guanyar temps per retardar l’aplicació de la interlocutòria i aconseguir que el màxim nombre possible d’associacions siguin reconegudes com a part interessada per “canviar el contingut” de la resolució. L’entitat considera que la interlocutòria del TSJC suposa la “judicialització plena de l’escola” perquè segons el text del tribunal qualsevol família podria ser considerada part interessada de la causa i es podria produir una “execució perpètua de la sentència, centre a centre”.

Frenar l’embat contra l’escola en català

Segons l’advocada i directora de la Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, ha denunciat que la interlocutòria “va en contra de la jurisprudència europea” i creu que si el cas arribés als tribunals europeus, quedaria “invalidat”. Per això considera que el Govern i les entitats de defensa del català s’han de coordinar per frenar “l’embat de l’Estat contra l’escola en català”. Carandell també ha reclamat la retirada de la reforma de la Llei de Política Lingüística després que Junts s’hagi despenjat definitivament de l’acord. “Posaria encara més en perill el català a l’escola” i “no serviria per respondre als requeriments de la sentència ni per aturar l’atac dels tribunals”.

Plataforma per la Llengua portarà la proposta d’un front judicial a la reunió que tindran les organitzacions de Som Escola amb representants de la Generalitat. El president d’Òmnium, Xavier Antich, també va avançar la setmana passada que l’entitat es personarà a la causa del TSJC. “No podem deixar sols els alumnes, els docents i les famílies”, va advertir Antich. Òmnium considera que cal “esgotar totes les vies a l’abast per defensar el dret a una escola en català per a tothom” i que la sentència del 25% és una “greu vulneració dels drets” de tots els alumnes de Catalunya.