JxCat proposa afrontar el 25% de castellà a l’escola amb un decret

L’executiva de JxCat ha aprovat aquest dilluns de forma unànime fer arribar una proposta per fer front a la sentència del 25% que no passi per reformar la Llei de Política Lingüística. Segons ha anunciat el portaveu del partit, Josep Rius, l’organització farà arribar una proposta de decret llei al Govern, que hauria de servir per “garantir la immersió lingüística i la protecció dels centres i deixar en mans del Departament d’Ensenyament la validació dels projectes educatius”.

Rius ha dit que l’executiva ha reiterat, sobre la sentència del 25%, que la posició del partit és la de “no avalar una reforma de Política Lingüística que no servirà per preservar el català a l’ensenyament” perquè “no té consens de les entitats de la llengua i del sector educatiu”. “Sembla que hi ha més consens de les entitats a favor de no reformar que de reformar-la, no hi ha cap estudi jurídic independent que demostri que la reforma servirà per preservar la immersió lingüística”, ha afegit.

El portaveu no ha donat més detalls sobre la proposta perquè encara no ha estat compartida amb el Govern. També es farà arribar als partits a les entitats. “Creiem que és una proposta que pot servir per a refer el consens que sempre hem defensat i que és necessari”, ha dit Rius. Si la via del decret ha de ser simplement decret o decret llei “ho deixem en mans del Govern”.

El 25%, “una aberració pedagògica”

Des de JxCat es considera que cal que els centres “rebin instruccions per part del Govern” i que “no es tracta de desobeir” sinó “d’aplicar el marc legal vigent”. En aquest sentit, Rius ha considerat que la sentència del 25% “és pedagògicament aberrant i políticament inacceptable”. “No podem permetre que un tribunal reguli l’ensenyament de Catalunya ni adaptar les lleis al que diu un tribunal”, ha subratllat Rius. “El decret llei evitaria que el TSJC pogués reaccionar un cop validat pel Parlament, no més podria ser recorregut pel Tribunal Constitucional”, ha afegit.

Rius ha dit que si ERC considera continuar endavant amb la reforma de la Llei de Política Lingüístic amb el PSC i els Comuns ho pot fer però JxCat “no hi serà”. Des de JxCat es considera que la proposta que posen sobre la taula és assumible amb el consens d’una àmplia majoria de partits.

El PSC, obert a parl-ne

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que els socialistes estan oberts a explorar canvis en l’acord per modificar la Llei de Política Lingüística sempre que no posi en qüestió la cerca del “màxim consens” possible per buscar una solució a la sentència del TSJC. Moret ha explicat que “sempre hi ha marge per a l’acord” perquè el país “necessita justament un ampli consens a favor de la convivència lingüística”. No obstant això, els socialistes tampoc descarten un ple extraordinari o que la reforma vagi al pròxim ple. “Estem disposats que l’acord tiri endavant, i si es proposa una modificació que no canviï substancialment l’acord, l’estudiarem”.