Illa pressiona ERC per modificar la Llei de Política Lingüística

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte a ERC que “clarifiqui cap a on vol anar” amb la reforma de la Llei de la Política Lingüística, de la qual Junts va anunciar dijous que es desmarcava. La modificació no compta amb l’aval de les entitats educatives i a favor de la llengua, que hi estan en contra.

En declaracions als periodistes en un acte de partit a Llinars del Vallès, Illa ha reafirmat que, si l’acord es porta al ple del Parlament, els socialistes el recolzaran perquè són “un partit de fiar”, i ha tornat a demanar serietat a l’hora de mantenir els acords que s’assoleixen, informa l’agència Europa Press.D’altra banda, s’ha dirigit directament al president de la Generalitat, Pere Aragonès: “Senyor Aragonès, governeu. Diagnostiqueu, pondereu, avalueu la situació”, li ha demanat, i li ha retret falta d’acció de govern. Ha destacat les “conflictes” entre els socis de Govern i, tot i que ha remarcat que ell encapçala l’oposició i una alternativa a l’executiu, li manté la mà estesa per abordar qüestions com l’ús del català a les aules.

La retirada de JxCat del pacte el deixa als llimbs

La retirada de JxCat en el pacte pel català que el mateix partit havia presentat el 24 de març al costat d’ERC, el PSC i Comuns ha deixat l’acord als llimbs, mentre continua el compte enrere dels 15 dies de termini que ha donat el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per complir amb l’execució forçosa de la sentència del 25%. La modificació de la Llei de Política Lingüística va ser presentada en aquell moment pels quatre grups parlamentaris com la millor solució per tal de poder fer front a la imposició de més castellà a les escoles. I va provocar una forta reacció contrària d’entitats, sindicats i la CUP, que ho van considerar la fi de la immersió lingüística i van convocar dues manifestacions.

Una jornada en un think tank socialista, la Fundació Ramon Campalans, amb la participació de l’exconsellera d’Ensenyament convergent Irene Rigau, havia estat el context en el qual s’hauria començat a gestar la possibilitat de fer aquesta modificació i fer-la amb l’acord del màxim nombre de forces parlamentàries. Aquella operació ha descarrilat gairebé per complet aquest dijous passat.

Tot i que socialistes i comuns han posat pressió sobre ERC per tal que no trenqui l’acord, els republicans estan donant més marge a JxCat. La portaveu republicana al Parlament, Marta Vilalta, no ha estalviat crítiques a la posició de JxCat, però ha dit que tampoc pensen “tirar la tovallola”. Els republicans, malgrat tot, mantenen la seva aposta per modificar la llei de Política Lingüística i fer els ajustos al text que siguin necessaris per tal de tornar al consens.