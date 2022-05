Junts avalua l’aprovació exprés d’una llei de protecció del català

Junts per Catalunya avalua aquest dimecres al matí la proposta que han rebut per part d’ERC, PSC i Comuns de fer un nova llei de protecció del català i sobre la qual haurien de donar una resposta al llarg d’aquest matí, expliquen a EL MÓN fonts coneixedores de les negociacions. Aquesta opció és la que republicans, socialistes i comuns troben que podria atraure JxCat per recuperar un consens parlamentari suficient i establir mesures que serveixin per complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reclama un 25% de castellà a les escoles catalanes. Junts es mantenia ahir en una posició de rebuig de qualsevol ultimàtum mentre ERC mantenia la pressió.

Segons les fonts consultades, aquesta nova llei seria una nova eina legal que es podria tirar endavant amb relativa rapidesa. De fet, asseguren les mateixes fonts, la norma es podria fer avançar per una va ràpida a través del procediment de lectura única, i només caldrien set dies per tenir-la. Segons el Reglament de la cambra catalana, un projecte de llei pot ser tramitat directament i en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, “si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet”. La tramitació en lectura única ha de ser acordada pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, o a proposta de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, o a iniciativa d’aquesta.

Una eina més al costat del decret que prepara el Govern

Fonts properes a les negociacions consideren que aquesta fórmula es pot posar en marxa en paral·lel al decret que està preparant el Govern per frenar l’execució forçosa de la sentència del 25%. Tant ERC, PSC i Comuns creuen que la mesura per afrontar la resolució judicial requereix posar un instrument legal més potent, que no pas un decret. Aquesta nova opció que s’ha posat sobre la taula desactivaria la controvertida reforma de la Llei de Política Lingüística, que no compta amb el suport de les entitats de protecció de la llengua.

Caldrà veure si la nova proposta acaba seduint JxCat, tenint en compte que un dels requisits que ha posat la formació és que l’actuació compti amb un consens social, més enllà del parlamentari.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / ACN

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, va anunciar dimarts que l’executiu presentarà el recurs de reposició contra la interlocutòria del TSJC que ordena l’execució immediata de la sentència que obliga a impartir un 25% de les assignatures en castellà a totes les escoles del país. Plaja va avançar que la Generalitat demanarà la suspensió cautelar de l’execució pels “greus perjudicis” que pot causar poques setmanes abans de la fi del curs.

Plaja va reconèixer que la “situació és complexa” perquè el TSJC no dona gaire marge d’actuació i va defensar les diferents reformes que s’estan promovent. “No fer res és regalar la victòria a aquells que volen acabar amb el model d’escola catalana”, va dir. En relació amb el recurs, la portaveu va avançar que l’escrit qüestiona la legitimitat de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe per reclamar l’execució de la sentència del 25%.