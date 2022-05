Aragonès es reunirà amb Puigdemont a Bèlgica en plena polèmica pel català

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà aquest dimecres a Brussel·les amb Carles Puigdemont en plena polèmica per les diferents estratègies que impulsen ERC i Junts sobre com afrontar l’execució immediata de la sentència del 25% castellà ordenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La reunió tindrà lloc a les 18.30 al Parlament Europeu i forma part de la ronda de contactes d’Aragonès per refer els “grans consensos de país” que va anunciar en la seva conferència del passat 14 de febrer.

A banda de trobar-se amb Puigdemont, el president de la Generalitat té previst reunir-se amb eurodiputats d’ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem i després farà una compareixença per explicar el contingut de les reunions. Fonts de Presidència han afirmat que la trobada amb el president català l’exili estava previst des de feia temps i l’han desvinculat dels dos grans temes que marquen la política catalana aquestes setmanes –la sentència del 25% i el cas Pegasus–, tot i que admeten que la trobada servirà per intercanviar postures sobre com abordar-los.

És la segona vegada que Aragonès es reunirà amb Puigdemont a Brussel·les des que va accedir a la presidència de la Generalitat. La primera va ser el 18 de juny del 2021, poc després de ser investit, i aquesta arriba poc abans que es compleixi un any de la investidura i a dues setmanes que Puigdemont deixi de ser president de Junts, que el 4 de juny certificarà el relleu al capdavant del partit amb l’elecció de Laura Borràs i Jordi Turull com a nous caps visibles de la formació.

Crisi pel futur del català

La reunió entre Aragonès i Puigdemont arriba en un moment crític per les relacions entre ERC i Junts, que tenen visions diametralment oposades sobre com afrontar la sentència del 25%. De fet, el partit de Puigdemont ha rebutjat l’ultimàtum que ERC, el PSC i En Comú Podem li van donar per tornar a la taula de negociació de la reforma de la Llei de Política Lingüística amb la qual esperen donar anul·lar la sentència del TSJC.