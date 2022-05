Junts rebutja l’ultimàtum pel català i ERC manté la pressió

Junts replica a ERC, PSC-Units i comuns que no se sumarà a la reforma de la llei de política lingüística, però s’ofereix a negociar “alternatives”. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha dit aquest dimarts a la tarda que no se senten “interpel·lats” per l’ultimàtum d’aquests partits per sumar-se a l’acord en 24 hores, informa l’agència ACN. A Junts consideren que la reforma d’aquesta llei no servirà per blindar el català a l’escola i reivindiquen la seva proposta per fer un decret llei que protegeixi els centres educatius de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa el 25% de castellà a l’escola. “És una via eficient i efectiva”, ha defensat Sales sense aclarir si el decret llei és suficient per afrontar la sentència.

Amb tot, Sales ha avançat que “difícilment” es trobarà en 24 hores un consens també amb entitats i comunitat educativa sobre la iniciativa legislativa al Parlament per blindar el català. “Estem disposats a seure i escoltar, tenim la mà estesa”, ha afegit. En paral·lel, la portaveu de Junts ha reiterat que cal un “front comú a Madrid” per reformar la llei educativa espanyola actual, coneguda com a llei Celaá.

El temps “s’esgota”, adverteix ERC

Per la seva banda, ERC s’ha obert a negociar “alternatives” a la reforma de la llei de política lingüística, però avisa Junts que el temps “s’esgota”. La portaveu d’ERC al Parlament, Raquel Sans, ha manifestat aquest dimarts a la tarda que estan disposats a esperar més temps per intentar que “tothom se senti còmode”. “Volem que Junts hi sigui perquè és el millor per al país, com més grups millor”, ha afirmat Sans després de donar un ultimàtum a Junts per sumar-se a un acord sobre la llengua amb PSC-Units i comuns. Ara bé, els republicans avisen que el català és una “una qüestió de país” i exigeixen “responsabilitat”. “La llengua no és una qüestió d’independentisme”, ha afirmat Sans.

Raquel Sans, portaveu d’ERC al Parlament / ACN

La portaveu republicana ha insistit que cal la “màxima seguretat jurídica” i que el decret llei que prepara el Govern no és “suficient” per blindar el català a l’escola i afrontar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un 25% de castellà a les aules. “Amb un decret llei no n’hi ha prou. Cal una norma amb solidesa per tal que pugui ser recorreguda per molts menys agents”, ha remarcat.

Preguntada per les desavinences amb els socis de govern sobre la reforma de la llei de política lingüística, Sans ha assegurat que “no hi ha discrepàncies en el contingut, sinó en l’eina jurídica” per protegir el model d’immersió lingüística. Sobre la crida de Junts a fer un front comú a Madrid per reformar la llei espanyola d’educació actual, la coneguda com a llei Celaá, la portaveu parlamentària d’ERC ha recordat que la sentència del 25% fa referència a la norma anterior, la llei Wert.

L’avís d’ERC, PSC i Comuns

ERC, PSC i Comuns han donat un termini de 24 hores a JxCat per tal de tornar al consens sobre la necessitat d’aprovar un canvi legislatiu per fer front a la sentència del 25% de castellà. El grup parlamentari de Junts es va retirar dilluns formalment de l’acord que havia rubricat el 24 de març amb la resta de forces parlamentàries proposant la reforma de la Llei de Política Lingüística. La polèmica posterior i el rebuig per part d’entitats com Plataforma per la Llengua i de l’àmbit eductiu van provocar que el partit de Puigdemont decidís fer marxa enrere, demanant més temps per aconseguir més consens. Dilluns Junts va tirar la tovallola.

Fonts de la resta de formacions han explicat que han presentat una proposta a JxCat per tal de salvar el consens del 24 de març, que consideren que els de Puigdemont “han trencat”. De moment aquesta setmana no s’ha incorporat a l’ordre del dia del ple de la setmana vinent que es debati i aprovi la controvertida reforma de la Llei de Política Lingüística. ERC, PSC i Comuns estan a l’espera de la resposta de Junts.

El Govern presentarà una recurs de reposició contra la interlocutòria del TSJC

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha anunciat que aquest dimarts presentarà el recurs de reposició contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordena l’execució immediata de la sentència que obliga a impartir un 25% de les assignatures en castellà a totes les escoles del país. Plaja ha avançat que la Generalitat demanarà la suspensió cautelar de l’execució pels “greus perjudicis” que pot causar poques setmanes abans de la fi del curs.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / ACN

Plaja ha reconegut que la “situació és complexa” perquè el TSJC no dona gaire marge d’actuació i ha defensat les diferents reformes que s’estan promovent. “No fer res és regalar la victòria a aquells que volen acabar amb el model d’escola catalana”, ha dit. En relació amb el recurs, la portaveu ha avançat que l’escrit qüestiona la legitimitat de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe per reclamar l’execució de la sentència del 25%.