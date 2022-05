El PSC rebutja un acord pel català amb “trampes” i “eufemismes”

Les negociacions pel pacte del català continuen encallades, però els negociadors dels partits comencen a trencar el silenci després de dues setmanes de secretisme, filtracions i explicacions escasses. Enmig d’aquest context, i mentre les negociacions es mantenien en marxa, la portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, ha comparegut aquest migdia per defensar la posició del sue partit, que passa per un acord pel català “sense eufemismes i trampes”, ha dit, i que contempli el català com a llengua central, però reconegui també el castellà com a “vehicular” a Catalunya. Romero ha assegurat que els socialistes treballen “per intentar retornar a l’acord que vam signar el 24 de març sobre el català”, tal i com ja van defensar ahir després de la reunió de la seva executiva. La portaveu socialista ha agregat que “per donar millor compliment a la sentència [del 25%] estem abocats a cercar la millor situació”.

Malgrat el desacord evident sobre la proposta que hi ha ara damunt la taula —de la qual només s’han filtrat alguns extractes en alguns mitjans—, el PSC no es retira de les negociacions: “No ens aixecarem mai d’una taula per intentar cercar l’acord”. Romero ha defensat que el català ha de ser “el centre de gravetat del sistema educatiu, ens mantenim en la fermesa aquesta, però creiem que cal reconèixer de forma clara i nítida que el castellà es llengua d’aprenentatge perquè és això a molts centres i ho ha de ser”. La portaveu socialista ha remarcat que el castellà “no pot ser tractat com una llengua estrangera”. Romero ha admès que el PSC està fent “un esforç perquè quedi clar i nítid” en la proposta que s’està negociant.

Romero ha insistit que aquest és “un dels accents clars” en els quals el PSC treballa “des d’un punt de vista molt constructiu”. La socialista ha demanat “claredat en les lleis” i ha rebutjat els “eufemismes” perquè aquests generen dubtes a la ciutadania. “Diem les coses pel seu nom i no creem ambigüitats”, ha remarcat. “Aquesta està sent la lluita i esperem que es pugui arribar a un acord”, ha reblat. Per Romero hi hauria encara marge per arribar a l’acord i portar-lo al ple aquesta setmana.

Continuen les negociacions

Els grups parlamentaris que negocien una llei per protegir el català davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) continuaven aquest matí tenint dificultats per tancar l’acord. La continuació de les negociacions ha arrencat ben d’hora al Parlament. Dirigents de Junts i ERC s’han reunit al despatx de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, on també s’hi ha vist entrar el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, i la portaveu d’ERC, Marta Vilalta. Les trobades per l’acord han fet endarrerir l’inici de la reunió de la Mesa del Parlament, que en principi ha d’admetre a tràmit qualsevol iniciativa que es plantegi per sotmetre a debat i votació.

Mentre els negociadors entraven i sortien del despatx de Borràs s’ha acabat filtrant a Catalunya Ràdio el que, segons l’emissora pública, seria el contingut de la llei que s’estaria acabant de tancar. Segons l’emissora, faltaria l’acord dels socialistes, tal i com deia ahir Junts per Catalunya, que considerava que la pilota estava a la teulada del PSC.

Segons el contingut filtrat, la nova llei especificaria que el català és la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu i la d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut. Pel que fa al castellà, el text establiria que s’utilitzarà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre d’acord amb la situació sociolingüística i sempre seguint criteris pedagògics.

Sempre segons Catalunya Ràdio, la nova norma deixa clar que tots els alumnes han d’assolir el domini oral i escrit tant del català com del castellà al final de l’educació obligatòria i en cap moment es fa referència explícitament del castellà com a llengua d’aprenentatge.