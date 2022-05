ERC veu “molt a prop” el pacte pel català amb Junts, PSC i comuns

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que estan “molt a prop” d’arribar a un acord amb el PSC, Junts i els comuns per a aprovar una nova llei per a defensar el català davant la sentència del 25% de castellà, així com per a validar el decret llei que preveu aprovar el Govern sobre aquest assumpte. A més, la portaveu també ha mencionat que “estan ampliant converses” amb la CUP i entitats socials per tal d’aconseguir un major consens.

En una roda de premsa aquest dilluns Vilalta ha celebrat que l’acord pel català sembla estar cada vegada més a prop de tancar-se. “Som optimistes”, ha dit la secretària general. A més, també ha destacat el treball que està fent la formació per arribar a tancar el decret llei en poques hores. De fet, en ser preguntada pel límit temporal, la portaveu d’ERC ha dit que la formació “treballa a contrarellotge i van tan ràpid com poden”. Tot i això, el contingut d’aquest pacte encara segueix sent un secret i Vilalta no n’ha revelat res.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa / ACN

Vilalta ha celebrat que han aconseguit “reconstruir el consens” entre PSC, ERC, Junts i els comuns, que al març van presentar conjuntament una reforma de la Llei de Política Lingüística però després Junts es va despenjar. Ha afirmat que aquest consens el tenen pràcticament tancat, malgrat que “fa uns dies semblava que era impossible”, i ha dit que ara fa falta acabar de concretar la lletra petita de l’acord.

Més actors implicats en el pacte

A més del PSC, Junts i els comuns, la portaveu republicana ha explicat que també estan mantenint converses amb la CUP i entitats socials per a aconseguir el consens “més ampli possible”. Així, ha assegurat que els cupaires s’han mostrat predisposats “per a parlar, revisar i veure la lletra petita”, i ha insistit que la voluntat d’ERC és que tant la llei que impulsi el Parlament com el decret llei del Govern aconsegueixin el màxim suport possible.