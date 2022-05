Aragonès confirma “avenços” en les negociacions per protegir el català

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que en les últimes hores hi ha hagut “avenços” significatius en les negociacions entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem per consensuar una reforma legislativa que permeti protegir el català i la immersió lingüística de les ingerències del TSJC. “Crec que hi ha una voluntat de totes les forces, especialment d’aquestes quatre, per poder trobar aquest punt d’acord i culminar-lo la setmana que ve”, ha dit Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Després que ERC i Junts fessin una proposta conjunta i el PSC la rebutgés, sembla que els quatre partits estan més a prop d’aconseguir un consens mínim abans que acabi el termini donat pel TSJC per executar la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a totes les aules del país. Aquesta setmana la CUP, que fins ara només acceptava una reforma de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que especifiqués que el català és l’única llengua vehicular a l’escola, s’ha obert a entrar a les negociacions sempre que hi hagi un “marc de diàleg franc i sincer” amb la comunitat educativa.

Esforç per trobar un consens pel català

Aragonès ha assegurat que els quatre partits estan fent un “esforç” per buscar una fórmula de consens permeti continuar amb el model educatiu actual, “blindar el professorat i els directors”, i “continuar adaptant el model d’ús i aprenentatge de les llengües, la immersió lingüística”. El president de la Generalitat considera que el “problema real” és que a les escoles “no tots els alumnes surten amb competència oral i escrita en català” i que el català és “la llengua que precisament s’ha de reforçar”.

Pare i fill en la manifestació de Som Escola en defensa de la immersió lingüística i l’escola en català / Jordi Borràs

El líder republicà ha reconegut que la sentència del TSJC imposa un percentatge d’ensenyament en castellà perquè Catalunya no ho ha regulat degudament. “Doncs ja ho regulem nosaltres, aquest és l’esperit que hi ha darrere de les diferents iniciatives legislatives, com la modificació de la Llei de Política Lingüística, i el contingut que estem treballant ara”, ha dit, “ha de girar tot al voltant de la capacitat d’ús i d’aprenentatge del català, del castellà i de l’aranès a l’Aran, i això defensarem davant del tribunal”.

El PSC demana seriositat a Junts

El primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, ha exigit “seriositat per fer política” a Junts. Illa ha garantit que els socialistes “no s’aixecaran de cap taula” i faran tot el possible per “mantenir el consens” polític aconseguit fa dos mesos que Junts va dinamitar apartant-se de l’acord poques hores després d’haver-lo signat. Per la seva banda, la presidenta del Parlament i futura presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat el paper del seu partit durant les negociacions i ha assegurat que continuaran buscant l’acord. “La millor solució serà la que tingui el més ampli consens possible, això vol dir partits polítics però també comunitat educativa i entitats que treballen en defensa de la llengua”.