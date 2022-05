La CUP està disposada a entrar a les negociacions pel català

La CUP està disposada a participar de la negociació per blindar el català en el cas que el Govern obri un “marc de diàleg franc i sincer” amb la comunitat educativa, segons ha dit el diputat Carles Riera a l’agència ACN aquest divendres. La proposta que ERC i Junts van plantejar ahir al PSC i Comuns per desencallar la situació es va fer arribar als cupaires, que la van començar a estudiar, si bé van advertir que disposar la informació no significava entrar a les negociacions.

Aquest divendres els cupaires han pres posicions i ja s’obren a entrar en el debat. Riera ha instat l’executiu a crear una taula per negociar amb els sindicats i representacions de famílies i estudiants per respondre a la sentència del 25% de castellà a les aules. En aquest sentit, Riera ha agregat que, si el Govern convoca aquesta taula amb la comunitat educativa, la CUP s’obrirà a valorar les diferents iniciatives legislatives de la resta de partits: “Queda poc temps però tenim dies i el cap de setmana per treballar”. Per ara, la CUP opina que les propostes que ha “conegut” no garanteixen el blindatge de la immersió.

Visions “molt allunyades” impedeixen el consens

Les negociacions pel català no han tingut aquest divendres cap avenç significatiu que hagi transcendit. Fonts de Junts han dit que hi ha “visions molt allunyades” encara i que cal continuar treballant per aconseguir un “instrument jurídic” que permeti arribar el 31 de maig, data límit per a l’execució forçosa de la sentència del TSJC, amb un contraargument per presentar davant del tribunal.

Aquest instrument és que hauria de ser debatut i votat la setmana que ve al ple del Parlament, però aquest divendres, a les 14 hores s’ha tancat el registre i no s’havia entrat cap sol·licitud per ampliar l’ordre del dia del ple, que arrencarà —si no hi ha canvis— dimecres que ve. Els partits estan esgotant els terminis. Poden presentar la petició d’alteració de l’ordre del dia fins dimarts. Fonts coneixedores de les negociacions creuen que les reunions de les executives dels partits, dilluns que ve, poden desllorigar la situació.

Una setmana de negociacions sense fruits

El Govern per la seva banda encara no ha aprovat el decret que Junts va plantejar perquè les responsabilitats del 25% recaiguin en el departament i no en els directors de centres. PSC i Comuns aposten per la reforma de la Llei de Política Lingüística. ERC intenta que Junts participi de l’acord i ha plantejat una llei nova de protecció del català per preservar la de Política Lingüística. Aquesta maniobra, però, fa sortir el PSC de l’equació. Segons ha transcendit s’hauria modificat el text sobre el qual hi havia un consens inicial per explicitar el rebuig als percentatges. Els socialistes es neguen a una solució que passi per contradir el que diu el tribunal.

Retrets entre Borràs, Aragonès i Albiach

El català ha estat motiu d’intercanvi de retrets entre ERC, Junts i Comuns avui. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha replicat el cap de l’executiu català, Pere Aragonès, després que assegurés que en la defensa de la llengua catalana “no s’hi valen excuses”. “Jo li diria que no s’hi valen excuses i no s’hi valen rebaixes”, ha respost Borràs en una entrevista a SER Catalunya, on ha insistit que cal un acord “el més ampli possible” que sigui “sòlid” i “no generi una alarma social com sí que va generar la modificació de la llei de política lingüística”. Segons la presidenta del Parlament cal “fer front” a la sentència i no “col·laborar per aplicar-la”.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs / ACN

La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest divendres que l’acord a quatre per blindar el català i els centres educatius està “més a prop avui que ahir”. Tot i mostrar-se optimista, Albiach ha lamentat els atacs de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, als partit que, com els comuns, han defensat aquest acord transversal “des del minut zero”. “Li diria que aparqui encara que sigui durant una setmana el seu projecte personal i que se sumi a aquest acord tant necessari, perquè el català no és una qüestió de partit, sinó que és de país”, ha afegit.