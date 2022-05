El TSJC admet que un pare pugui forçar l’aplicació del 25% de castellà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès la personació del pare de dos alumnes d’institut en l’incident per l’execució de la sentència que imposa el 25% d’hores en castellà a les aules catalanes. En altres paraules, un pare podrà força una escola a aplicar el 25% de classes en castellà a les aules, segons la decisió del TSJC. En aquest cas, ha acceptat la petició perquè considera que el demandant defensa els drets lingüístics dels alumnes. En el cas de l’associació de guàrdies civils Jucil, que també es volien persona contra la causa, se’ls hi ha denegat per no complir amb aquest requisit.

El 7 d’abril passat el pare de dos alumnes de 1r d’ESO d’un institut de Catalunya va presentar al TSJC la sol·licitud per personar-se en la causa del 25% i demanar l’execució forçosa. Aquest dijous doncs, aquesta petició ha estat acceptada. Tot i això, no ha estat una decisió d’unanimitat, ja que la interlocutòria té el vot particular de dos dels cinc magistrats, que s’oposen a la personació de pares individualment, ja que això podria suposar la incorporació a la causa de molts altres pares d’alumnes.

Participants en la manifestació de Som Escola en defensa de la immersió lingüística, amb una petita pancarta / Jordi Borràs

Pel que fa a l’opinió de la Generalitat, ja es va oposar a la personació d’aquest pare i en cas que s’admetés, que només pogués instar al compliment de la sentència, però no els mecanismes per fer-la complir. Per altra banda, l’Advocacia de l’Estat, qui tampoc estava d’acord amb la personació de l’home, va dir que el pare només podia instar al compliment de la sentència a l’institut dels seus fills, però no a la resta.

La personació de Jucil descartada

Tot i la sorpresa de l’admissió de la personació del pare de l’institut català, el TJSC no ha admès la personació de l’associació Jucil, formada per guàrdies civils. En aquest sentit, el TSJC ha assegurat que aquesta associació no defensa els drets lingüístics dels alumnes de l’escola catalana i, per tant, no té cap sentit que es personin en la causa. Tot i això, el tribunal ha dit que els guàrdies civils que ho vulguin podrien personar-se de manera individual si els seus fills van a escoles catalanes.

Jucil demanava l’execució forçosa de la sentència, que es garantís que qualsevol fill de guàrdia civil destinat a Catalunya rebi almenys el 25% de les hores de classe en castellà i que s’indemnitzi les famílies amb 450 euros per cada trimestre que no es compleixi la sentència. Tant la Generalitat com l’Advocacia de l’Estat van dir que Jucil no està legitimada per demanar l’execució forçosa.