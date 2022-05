La CUP rep la proposta del català d’ERC i Junts després del rebuig del PSC

La CUP ha rebut la proposta de nova llei per protegir el català que ERC i Junts van treballar ahir per tal de fer front a la sentència del 25% amb el màxim consens possible. Fonts de la formació anticapitalista han explicat a EL MÓN passat aquest migdia que això no significa que hagin entrat en cap negociació ni que tinguin intenció de fer-ho, simplement que han rebut la informació. Els cupaires han estat fora de les negociacions des del principi. La CUP té la seva proposta pròpia per refermar l’exclusivitat del català com a llengua vehicular en el sistema educatiu i havien reclamat la retirada de la proposta de reforma de la Llei de Política Lingüística.

A hores d’ara, el PSC ja s’ha desmarcat de forma clara d’aquesta nova proposta. El líder socialista, Salvador Illa, ha marcat territori des de primera hora afirmant que el PSC està al mateix lloc on estava el 24 de març. Els Comuns estaven debatent la seva posició després de comprovar que la proposat modifica el text inicial de forma “unilateral”.

La nova proposta d’ERC i Junts establiria un rebuig explícit als percentatges a què obliga la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), punt que els socialistes rebutgen frontalment perquè representaria directament exposar arguments en contra dels criteris del dictamen judicial, que estableix el 25% de castellà.

Fonts de Junts han dit que les negociacions continuaven obertes i que “sempre” es posicionarien en contra dels percentatges. Això dificulta l’entesa dels quatre grups parlamentaris que inicialment van presentar una proposta de consens, fins que JxCat se’n va desmarcar. Fonts d’ERC, per la seva banda, no donen cap tex per tancat i consideren que la proposta és viva i sotmesa als canvis que es puguin introduir fruit de les negociacions en curs.

El ‘no’ d’Illa

Illa ha manifestat que el seu partit sempre ha defensat que “les resolucions judicials s’han de complir” i que el català “ha de ser la llengua central, el centre de gravetat” del sistema educatiu. Ara bé, el líder socialista ha afegit que “defensar el català no vol dir anar contra el castellà”. Sobre la proposta que han rebut les darreres hores ha dit: “Som on érem, en l’acord del 24 de març, [la nova proposta] no la veiem, vam arribar a un punt de consens i aquí ens mantenim i aquí ens mantindrem”.

Illa ha manifestat que el seu partit manté l’aposat per l’acord el 24 de març, que no disposa del vistiplau de les entitats de defensa del català i educatives. “Vam arribar a un acord, que mantenim, el PSC és un partit de fiar i mantenim allò que vam signar”, ha subratllat el líder socialista en unes declaracions fetes en un acte a Vilanova i la Geltrú. “És un moment complex i difícil, amb una situació de guerra a Europa i l’actitud responsable és construir una alternativa amb la mà estesa en tots els àmbits”, ha assenyalat abans de referir-se al conflicte del català.