El PSC rebutja la nova llei del català que proposen ERC i Junts

El líder del PSC, Savlador Illa, ha rebutjat aquest dijous la proposta de nova llei del català en la qual haurien estat treballant ERC i Junts al llarg de tot el dia d’ahir. Illa ha manifestat que el seu partit sempre ha defensat que “les resolucions judicials s’han de complir” i que el català “ha de ser la llengua central, el centre de gravetat” del sistema educatiu. Ara bé, el líder socialista ha afegit que “defensar el català no vol dir anar contra el castellà”. Sobre la proposta que han rebut les darreres hores ha dit: “Som on érem, en l’acord del 24 de març, [la nova proposta] no la veiem, vam arribar a un punt de consens i aquí ens mantenim i aquí ens mantindrem”.

Illa ha manifestat que el seu partit manté l’aposat per l’acord el 24 de març, que no disposa del vistiplau de les entitats de defensa del català i educatives. “Vam arribar a un acord, que mantenim, el PSC és un partit de fiar i mantenim allò que vam signar”, ha subratllat el líder socialista en unes declaracions fetes en un acte a Vilanova i la Geltrú. “És un moment complex i difícil, amb una situació de guerra a Europa i l’actitud responsable és construir una alternativa amb la mà estesa en tots els àmbits”, ha assenyalat abans de referir-se al conflicte del català.

Per la seva banda, fonts dels Comuns han explicat a EL MÓN que el text que han rebut “modifica unilateralment l’acord al que havíem arribat i per tant estem debatent quina és la posició”.

Dia de corredisses per salvar el consens

Junts per Catalunya i ERC van mantenir converses al llarg de tot el dia per tal de trobar una fórmula que permeti aprovar en el ple de la setmana que ve una eina legal que serveixi per fer front a la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Fonts de Junts per Catalunya, coneixedores de les negociacions, van explicar que s’havien aproximat posicions amb els republicans perquè “estem d’acord en el contingut”. La discussió ara estaria en definir si aquest “contingut” caldria que fos la base per a una nova llei. “L’important no és el continent, sinó el contingut i en això estem d’acord”, assegurava ahir a la tarda una font de Junts.

La mateixa font donava per “preservada” la Llei de Política Lingüística. “Un cop preservada la llei, ens hem de posar d’acord en el continent del contingut, qüestió sobre la que existeix consens”. Així mateix, qualsevol decisió que prengui Junts en aquesta qüestió serà també per “unanimitat”.

Ultimàtum fallit

L’ultimàtum de 24 hores que ERC, PSC i Comuns van donar dimarts a Junts per tal de trobar una mesura de consens per fer front a la sentència del 25% va vèncer ahir al migdia. Fonts de Junts havien explicat a migdia que continuaven “treballant” per desencallar la situació però que la llengua és una qüestió important que no es pot sotmetre a ultimàtums.

Alícia Romero, Marta Vilalta i Josep Rius / ACN

Fonts dels Comuns havien indicat que, un cop vençut el termini de 24 hores, s’havia de procedir a demanar la convocatòria d’una Junta de Portaveus per tal d’ampliar l’ordre del dia de la setmana que ve per incloure el debat sobre l’eina legal que permeti fer front a la sentència del 25%. A les 18 hores, hora de tancament del registre, cap dels grups parlamentaris havia introduït la petició per forçar una Junta de Portaveus, que podria tenir lloc dilluns. Aquest dijous al matí tampoc s’havia introduït cap sol·licitud en el registre.