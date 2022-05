Junts creu que la pilota per l’acord del català està a la teulada del PSC

La pilota per arribar a un acord pel català està a la teulada del PSC ja que s’estaria intentat que s’empassés el rebuig explícit a les quotes. El portaveu de Junts, Josep Rius, s’ha felicitat aquest dilluns d la proposta que els partits tindrien actualment sobre la taula per sortir l’embolic de la llengua. “Celebrem que s’hagi preparat una resposta [a la sentència del 25%] en forma de decret llei i una nova llei ad hoc, hem deixat la reforma de la Llei de Política Lingüística, no es toca”, ha manifestat el portaveu.

Sense revelar tots els detalls, Rius ha dit que “la proposta en la que treballen manté el català com a llengua vehicular, no aporta més presència del castellà del que està previst en l’ordenament jurídic vigent, protegeix directors i professors dels centres, responsabilitzant dels projectes lingüístics al Departament d’Educació, tal i com va demanar Junts”.

Des de Junts apunten que tant el decret com la nova llei “es rebutja la introducció de quotes perquè es considera inacceptable” i es fixen “criteris exclusivament pedagògics i personalitzats per cada centre, amb un abordatge integrador i de transversalitat curricular, comptant tots els espais educatius i recursos d’aprenentatge, també els de caràcter digital”.

Precisament la introducció de quotes és el punt que costaria més de fer empassar al PSC. Pel que fa a terminis, Rius ha dit que “el termini és el consens”, tot i que el 31 de maig és la data en què finalitzen els dies que la justícia espanyola ha donat per a l’execució forçosa de la sentència. A més a més, Junts ha proposat una iniciativa al Congrés dels Diputats per presentar esmenes a la Llei Celáa, un cop es tanquin el decret llei i la llei ad hoc al Parlament de Catalunya. Aquesta proposta de Junts arriba pocs dies després que el PDeCat posés a disposició de la Generalitat i el Parlament una iniciativa registrada al Congrés fa mig any per modificar la LOMLOE i blindar la immersió.

El PSC manté que l’acord del 24 ja val

Tot i que Junts sembla donar per fet que el decret llei i la llei ad hoc seran la resposta a la setència, el PSC continuat insistint aquest dilluns en què l’acord inicial pel català “és vàlid”: “Si no tira endavant, no és pels socialistes”, ha expressat la viceprimera secretària d’Organització, Lluïsa Moret. En roda de premsa, i en la setmana decisiva per a donar resposta a la sentència del 25% en castellà, Moret ha garantit que el seu grup té “tota la voluntat” per redreçar l’entesa, de la qual se’n va despenjar JxCat, però que no renunciaran als “elements essencials”, informa l’agència ACN. L’acord inicial passava per la modificació de la Llei de política lingüística.

Una setmana d’incertesa per un acord que no arriba

Per desencallar el desacord generat per la reforma de la Llei de Política Lingüística, la setmana passada va sorgir una alternativa que implicava la creació d’una nova llei de protecció del català. Aquesta operació permetia salvaguardar la Llei de Política Lingüística i brandar la nova davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a mesura per al compliment de la sentència del 25%. El PSC es desmarcava d’aquesta opció a finals de la setmana passada.

Aquest procés ha de concloure abans del 31 de maig, que és la data en què acaba el termini de 15 dies. El temps de la negociació s’esgota a mesura que els dies del termini es van consumint. Si finalment la iniciativa de la llei aconsegueix que existeixi consens entre els quatre grups parlamentaris encara podria haver-hi un entrebanc més: que alguna formació que no ho veiés bé decidís demanar un informe al Consell de Garanties Estatutàries.

De totes formes, aquí hi hauria dificultats també. Només poden demanar l’informe dos grups parlamentaris. Vox no en demana mai perquè no creu en el consell. Cs no ho pot presentar sol i no pot sumar amb el PP perquè darrerament la Mesa no el compta com a grup i per tant no pot aliar-se amb Cs. Caldria veure quina posició tindria el PSC en aquest cas. A banda, els informes del Consell de Garanties Estatutàries no són vinculants.

Aquest dilluns, després de les executives dels partits, s’espera que les negociacions es desencallin encara més. El portaveu dels Comuns i diputat al Congrés, Joan Mena, ha demanat en una roda de premsa al matí accelerar les negociacions sobre el català a les aules i “tancar un acord avui”, i ha dit que estan molt a prop d’aconseguir un pacte transversal, amb PSC-Units , ERC i Junts. “Estem molt a prop d’arribar a un acord. Demanem un impuls”, ha reclamat, insistint que la defensa de la llengua i el sistema públic educatiu ha d’estar per sobre de partidismes i personalismes.

Optimisme sobre la possibilitat d’un acord durant el darrer cap de setmana

Durant el darrer cap de setmana des dels diversos partits s’han enviat missatges d’optimisme sobre el transcurs de les negociacions. La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar diumenge als altres partits un “últim esforç” per arribar a un acord per preservar la immersió lingüística i va afirmar que el català ha de quedar “fora de projectes partidistes i personalistes”. La líder dels Comuns va assenyalar que en les últimes hores s’havien intensificat les reunions però que quedaven “alguns serrells” per arribar a l’acord.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va aprofitar l’acte de presentació de la candidatura del partit per defensar el paper de Junts en les negociacions per aprovar una nova llei que serveixi per blindar la immersió. “La millor solució serà la que tingui el més ampli consens possible, això vol dir partits polítics però també comunitat educativa i entitats que treballen en defensa de la llengua”, va dir.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs / ACN

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va explicar dissabte que hi havia hagut “avenços” significatius en les negociacions entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem per consensuar una reforma legislativa que permeti protegir el català i la immersió lingüística de les ingerències del TSJC. “Crec que hi ha una voluntat de totes les forces, especialment d’aquestes quatre, per poder trobar aquest punt d’acord i culminar-lo la setmana que ve”, va dir Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio.