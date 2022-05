L’ANC vol un horitzó per la independència: “Cal passar a una nova etapa”

La nova presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, aposta per marcar un nou “horitzó” per la independència de Catalunya i vol que sigui com “molt tard” abans de les pròximes eleccions catalanes, previstes el febrer del 2025. “Si es pogués fer un referèndum, seria molt bona opció, però l’escenari juridicopolític espanyol ha tancat la porta” a una consulta pactada, ha dit en una entrevista a SER Catalunya. “No podem continuar esperant”.

Feliu ha criticat que els partits que “es diuen” independentistes “no tenen projecte” i s’ha mostrat decebuda pel bagatge del primer any del Govern del 52%. “El diàleg no existeix i l’estat espanyol ho diu clarament”, ha assegurat. “No vol debat sobre autodeterminació i amnistia. Està tancat. No hi ha res més”, ha insistit. Amb la taula de diàleg estancada des de fa mesos i les relacions entre la Moncloa i la Generalitat sota mínims pel cas Pegasus, Feliu avisa que cal buscar nous camins. “Cal passar a una nova etapa”.

Elisenda Paluzie acompanya Dolors Feliu després de ser escollida nova presidenta de l’ANC / ACN

“El 52% dels vots independentistes no es reflecteixen”, ha lamentat. “Hi ha molta decepció de molta gent de base independentista. Del primer any de govern, el balanç que faig és que s’han intentat polítiques que no han tingut fruit i s’ha de moure fitxa per sortir d’un immobilisme total pel que fa a la independència o la llengua”. Respecte a les negociacions per protegir la immersió de les ingerències de la justícia, Feliu ha reclamat que el pacte sigui “ampli” i inclogui les entitats que treballen per la immersió lingüística.

La llista cívica de l’ANC

La presidenta de l’ANC, que va sortir escollida per una àmplia majoria a les votacions del Secretariat Nacional d’aquest cap de setmana, creu que l’entitat ha de tornar “als seus orígens” i considera que impulsar una “llista cívica” per les pròximes eleccions és la millor manera de superar la dinàmica actual dels partits, més centrats en la gestió del mentrestant que de fer passos decidits cap a la independència.

“La llista està oberta perquè sigui un projecte transversal on es puguin sumar totes les forces que volen la independència, tant de gent de fora com de dins dels partits”, ha explicat. “Avui en dia, segurament a una candidatura transversal independentista no hi seria cap dels tres partits perquè no han mostrat pulsió independentista, no ho són prou”, ha etzibat.