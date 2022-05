Dolors Feliu s’imposa amb claredat i serà la nova presidenta de l’ANC

Dolors Feliu s’ha imposat amb claredat a les votacions del Secretariat Nacional de l’ANC i serà la nova president de l’entitat, tal com han confirmat fonts de l’Assemblea a El Món. La jurista ha obtingut 48 vots, el triple que Jordi Pesarrodona, dels 69 membres del secretariat que han assistit a l’acte. També hi ha hagut quatre vots en blanc i un nul, segons les dades provisionals del recompte. Encara estan pendents de votar la vicepresidència i la resta de càrrecs de la direcció. L’ANC vol aprofitar la renovació de la direcció de l’entitat per iniciar un cicle més combatiu en el qual estudien promoure una llista cívica per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.

És la segona vegada que el candidat més votat a les eleccions al Secretariat Nacional no guanya la votació per presidir l’ANC. En aquesta ocasió, el pallasso Jordi Pesarrodona va obtenir 2.306 vots i Feliu 2.188. Els 77 membres del Secretariat Nacional s’han reunit aquest dissabte al centre cívic l’Escorxador de Vilafranca del Penedès per escollir els quatre càrrecs orgànics de l’entitat.

Jordi Pesarrodona aixecant una mascareta amb un somriure dibuixat / ACN

L’anterior ocasió on es va optar per donar la presidència de l’ANC a un candidat que no havia estat el més votat va ser el 2016, quan l’editora estatunidenca Liz Castro es va imposar, però l’escollit va ser Jordi Sànchez. Tot i que les eleccions es van repetir un any després, la situació va ser calcada i Sànchez va acabar presidint l’ANC malgrat la polèmica generada.

Jurista reconeguda i amb experiència

Dolors Feliu va ser directora de Drets i Assumptes Constitucionals durant la presidència de Quim Torra i abans havia estat directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica de la Generalitat. També havia exercit com a advocada de la Generalitat i va ser una de les lletrats que van participar de la defensa de l’Estatut del 2006 davant el Tribunal Constitucional. També ha estat involucrada en la defensa de recursos d’inconstitucionalitat contra lleis catalanes i conflictes de competències amb l’estat espanyol.