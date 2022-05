El Govern enllesteix la llei de l’audiovisual per protegir el català

La llei de l’audiovisual està cada cop més a prop. El Govern està enllestint l’avantprojecte per tal de “maximitzar” la protecció del català a les plataformes audiovisuals i les televisions. Així ho han confirmat fonts de l’equip de Pere Aragonès a l’agència Europa Press. Segons el calendari de la Generalitat, el text de l’avantprojecte es presentarà la setmana que ve per tal d’aprofitar el marge per a la protecció del català que deixarà la llei audiovisual de l’estat espanyol, que s’aprovarà aquest dijous al Congrés dels Diputats gràcies a l’aval d’ERC.

Mentre la llei estatal es cou a foc lent el Govern prepara la seva pròpia llei audiovisual, que actualitzarà la del 2005 donats els canvis que hi ha hagut al sector. La intenció és obligar a les televisions i plataformes que emeten a Catalunya a promocionar el català i dotar els seus continguts de més presència de català i aranès. Es reforçarà la capacitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per sancionar i vigilar que aquestes plataformes i televisions compleixen amb la presència del català que fixi la llei. Les fonts consultades per Europa Press, però, no han concretat les fórmules exactes que es volen introduir a la norma.

L’obligació de més presència de català i aranès a les plataformes i televisions afectarà principalment aquelles que emeten el 100% del seu contingut a Catalunya, com TV3 i les televisions locals, tot i que el Govern pretén que també afecti a les estatals amb emissió a Catalunya.

La llei estatal tindrà un “greu impacte” en les competències del Govern

Per elaborar aquesta llei l’Institut d’Estudis de l’Autogovern ha redactat un informe perquè la Generalitat sàpiga el marge d’actuació que té per a legislar sobre el sector audiovisual. L’IEA considera que la llei audiovisual estatal tindrà un “greu impacte” en les competències del Govern. L’informe subratlla que l’avantprojecte que prepara la Generalitat és “ambiciós” perquè vol desplegar al màxim les competències que li corresponen, tot i que avisa que la norma estatal farà que el Govern perdi funcions executives i es converteixi en un “espectador passiu” de les activitats de comunicació audiovisual que tenen repercussió al seu àmbit territorial.

En paral·lel a aquest avantprojecte, cal recordar que Junts ja va presentar la seva proposició de llei audiovisual al Parlament quan ERC i el govern espanyol estaven negociant sobre la llei estatal. Així, encara està per veure com es poden compenetrar les dues iniciatives, que podrien acabar fusionant-se en un projecte de llei del Govern.