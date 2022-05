La CUP es desmarca del pacte pel català perquè “acaba amb la immersió”

El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Carles Riera, s’ha desmarcat de les negociacions entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem per protegir el català contra la sentència del 25% de castellà perquè “acaba amb la immersió”. Els quatre partits preparen una proposició de llei i un decret llei per intentar blindar la immersió i protegir els centres de les ingerències de la justícia.

“En aquest moment, i pel que coneixem del seu contingut, la resposta és clara: no ens podem sumar perquè aquesta proposició de llei i aquest decret que promouen acaben amb la immersió“, ha dit Riera en una entrevista a La2 i Ràdio4. Els anticapitalistes, que han estat deixats de banda de les negociacions, s’havien mostrat disposats a entrar al pacte si s’obria un “marc de diàleg franc i sincer” amb la comunitat educativa.

Primers detalls del contingut del pacte pel català

L’acord, que es podria tancar en les pròximes hores, especifica que el català és la “llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge” i matisa que el castellà s’utilitzarà “en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre”, segons ha avançat Catalunya Ràdio. No hi ha cap referència a l’ús del castellà com a “llengua d’aprenentatge”, tal com reclama el PSC per sumar-se a l’acord.

David Cid (ECP), Eulàlia Reguant (CUP), Meritxell Serret (ERC) i Albert Batet (Junts) conversant abans de començar la Junta de Portaveus / ACN

Pel que fa al decret llei, impulsat per Junts després de despenjar-se del primer pacte, deixa clar que “no s’aplicaran paràmetres numèrics ni proporcions ni percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües”. A més, el departament d’Educació es farà responsable dels projectes lingüístics i els haurà de validar per assegurar-se que compleixen amb el que marca la llei. D’aquesta manera pretenen protegir les direccions del centre en el cas que el TSJC faci nous requeriments.

Riera critica l’acord per protegir el català

Sobre el decret llei que s’està negociant, Riera alerta que “consagra la segregació escolar per llengua” perquè deixa en mans de les escoles el desenvolupament dels projectes lingüístics i això farà que siguin diferents a cada centre. “En un moment en què hauríem de legislar a favor del català en la immersió i aplicar-ho igual, aquests partits i el Govern s’adeqüen a la sentència, incorporant les tesis principals de la sentència, que el castellà ha de ser llengua cooficial a les escoles i, per tant, curricular”.