La CUP rebutja el pacte perquè inclou el castellà com a llengua d’aprenentatge

La CUP ha assegurat aquest dimarts que l’entrebanc per tancar el pacte de català està en el reconeixement explícit del castellà com a llengua d’aprenentatge. La portaveu de la CUP, Laia Estrada, ha admès en roda de premsa al Parlament que han anat rebent les diferents propostes i que la darrera, que han rebut aquest mateix dimarts, inclou el castellà com a llengua “curricular” o “d’aprenentatge”.

Els cupaires han comparegut per criticar qualsevol pacte sobre la llengua que no blindi la vehicularitat del català. La portaveu anticapitalista ha dit que “en un context com l’actual d’absoluta minorització i persecució judicial impulsada per l’extrema dreta no avalarem cap llei ni proposició de llei que faci retrocedir a l’escola”. Estrada ha afegit que “en cap cas considerem que sigui acceptable que el Parlament canalitzi una sentència fonamentada en criteris polítics de la dreta espanyolista”.

Els cupaires tampoc avalen “cap llei que faci retrocedir la llengua” i reiteren que tampoc donaran suport a “cap llei que faci retrocedir la llengua” perquè la cambra catalana “no pot avalar cap sentència ni donar cobertura política”. Estrada ha dit que la seva formació tampoc pot “avalar una llei que empitjori les lleis vigents” com afirmen que fa la proposta de PSC, ERC, JxCat i Comuns.

Els cupaires també rebutgen el decret llei que prepara el Govern. No l’avalen perquè “deixa els centres exposats a pressions i a la persecució judicial”. Estrada ha afegit que el que fa falta és “un projecte lingüístic per tots els centres que eviti la segregació per raó de llengua i protegeixi els centres i els docents de la persecució judicial i pressions a nivell individual de les famílies”.

Pressió dels socialistes a favor del castellà

Alícia Romero, portaveu del PSC-Units, en roda de premsa al Parlament / ACN

La compareixença dels cupaires s’ha produït després que el PSC sortís a migdia per defensar que el pacte del català inclogués la referència al castellà perquè no podia rebre un tracte de “llengua estrangera”. La portaveu socialista, Alícia Romero, ha dit que el PSC no s’aixecarà de la taula, però ha defensat un acord que contempli el català com a llengua central, però també la presència del castellà a les escoles.