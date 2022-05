JxCat defensa el pacte perquè assoleix “bona part” dels seus objectius

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha celebrat el pacte pel català que s’ha aconseguit aquest dimarts amb el PSC, ERC i Comuns ja que, segons ha dit, ha permès “assolir bona part dels objectius plantejats” pels juntaires com a resposta a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Sànchez també ha emmarcat l’acord en un context “d’urgència per donar impuls a la defensa de la llengua catalana en l’àmbit educatiu” i ha destacat que “no hi ha més reconeixement ni més reforç del castellà”.

El dirigent de JxCat ha explicat que la iniciativa garanteix la vehicularitat del català “de manera clara i preeminent del català” com a llengua pròpia amb “presència en tot els àmbits educatius”. Sànchez també ha defensat el pacte perquè dona garanties als docents i directors dels centres escolars perquè “puguin exercir la seva tasca sense interferències alienes”. Així mateix, per JxCat la iniciativa rebutja “de manera molt explícita la ingerència que representen les quotes” i deixa clara la “possibilitat que només siguin els centres educatius que tinguin potestats de determinar l’ús de les llengües a les escoles”.

JxCat diu que hi ha ara “més consens social”

Amb la nova eina, Sànchez ha dit que també es podrà “donar impuls a les aules d’acollida com a llengua d’acollida a l’alumnat nouvingut”. Pel dirigent de Junts, amb la iniciativa és “reforça la singularitat de cada escola perquè dissenyin els projectes lingüístics segons la seva realitat”. A més, segons ha dit Sànchez, en aquesta ocasió “hi ha més consens social” al voltant de la iniciativa.

Ara bé, el líder de Junts ha afegit que “el consens té límits” i per això s’ha apostat per un decret llei treballat amb ERC en el marc del Govern, que tindrà el suport dels Comuns. “Esperem que s’hi pugui afegir la CUP”, ha apuntat Sànchez, tot i que els anitcapitalistes ja s’han desmarcat de totes les propostes que han rebut fins ara.

El decret llei inclou el rebuig explícit de les quotes com a element d’actuació “que ens hem trobat violentant la normalitat de la comunitat educativa”, ha afegit Sànchez. En aquest sentit, el secretari general de Junts ha subratllat que el decret de manera “explícita dóna tota la responsabilitat a l’administració i per tant al Departament d’Ensenyament de qualsevol actuació que pugui ser objecte dels tribunals de justícia”. D’aquesta manera, ha afegit Sànchez, es dóna “tranquil·litat a la comunitat educativa i al conjunt dels docents”.

Per la seva part, la portaveu del grup parlamentari de JxCat, Mònica Sales, ha defensat que la llei “en cap cas el castellà és llengua vehicular, és llengua d’aprenentatge, ho defensarem des de totes els posicions, queda molt clar”. Sales ha afegit que “no entenem el text com un acatament de la sentència sinó com una resposta política per protegir un valor fonamental que és el model d’escola catalana”.