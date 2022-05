El PSC creu que amb la nova llei es pot complir la sentència del 25%

La confirmació aquest dimarts que els partits havien assolit una acord pel català ha donat peu a una successió d’interpretacions, no sempre coincidents, entre els diferents actors del pacte. JxCat i el PSC han expressat les dues interpretacions més dispars. Si per Jxcat la nova llei no és en cap cas “un acatament” de la sentència, pels socialistes la norma és un instrument per complir-la millor.

La portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, ha dit en una roda de premsa posterior a la comunicació del pacte que les sentències “s’han de complir” i que “aquest instrument donarà millor compliment” a la sentència del 25% que exigeix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La diferència d’interpretació amb JxCat és pel PSC una qüestió de “matisos”.

Romero ha volgut posar en valor l’acord: “Continuem un camí que ja vam començar, que és el camí dels acords, això és el que volen els ciutadans, estem satisfets”. Ara bé, la portaveu socialista ha dit que, “malgrat els matisos de cada grup, hem aconseguit els quatre prioritzar el consens que va més enllà de les nostres posicions”. Romero ha afegit que precisament “aquesta és la riquesa dels acords per arribar a un punt comú que faci l’acord molt més ric”.

Els socialistes creuen que calen més acords com el del català

La portaveu socialista també ha destacat que calia posar en valor “la generositat” dels diferents grups parlamentaris i ha insistit en què “aquest és el camí dels acords i esperem que en podem fer molts més”. De totes formes, Romero ha opinat que el contingut de la llei “és bastant el mateix” de l’acord inicial del 24 de març. “Utilitzem altres paraules, usem altres expressions, però el punt 2.1 és el mateix, el català és el centre de gravetat, però volíem que quedés de manera més clara el castellà com a llengua d’aprenentatge”.

Pels socialistes “curricular”, expressió usada en la nova llei, significa “llengua d’aprenentatge”. Romero ha insistit que “si diem ús curricular és que en els currículums la podem usar per altres matèries… una vehiculariat és evident i és el que creiem que diu aquest text, que compleix millor la sentència”, ha insistit Romero.

Pel PSC es manté l’esperit del pacte inicial

La portaveu socialista també ha celebrat que en al nova llei hi hagi “una mica més de detall sobre l’abast pedagògic, però d’entrada els objectius del 24 es compleixen en aquest” text. “L’important és que hem canviat l’instrument jurídic, però podem dir que estem garantint el contingut del que hi havia aleshores”, ha remarcat Romero. “Es manté l’esperit i objectiu de l’acord inicial”, ha reblat.

El PSC diu que el text ha estat contrastat amb experts, que el troben bé. “Cadascú posa èmfasi en el que és convenient, tots hem cedit, però per donar resposta a la sentència”, ha conclòs Romero.