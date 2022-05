ERC creu que el pacte allunya l’escola catalana “d’imposicions judicials”

ERC ha valorat positivament el pacte pel català amb el PSC, JxCat i Comuns perquè la nova llei “posa en valor els criteris pedagògics i els objectius de normalització lingüística” i allunya de l’escola catalana “les imposicions judicials”, ha dit la portaveu republicana, Marta Vilalta. Els republicans s’han mostrat satisfets pel pacte que asseguren haver treballat “intensament”. Pels republicans la nova llei permet evidenciar que si hi ha una llengua que necessit reforç a Catalunya és el català.

Vilalta ha considerat que l’acord és “ampli i bo” i ha de permetre “donar cobertura a les escoles i protegir la llengua catalana”. La republicana ha destacat a més que l’acord “manté el consens” que ja hi havia i que “és indispensable”, amb el suport del 80% del Parlament, “reflex del país per defensar el català a l’escola”.

ERC considerava “imprescindible” fer aquesta llei al voltant “d’una qüestió troncal pel país i que és un dels pilars fonamentals de la nostra societat”. Vilalta ha recordat que el català “representa cohesió social i garantia d’equitat, és un model que volem preservar i seguir defensant aquest model que és font de cohesió”.

El decret llei, una eina complementària

Els republicans posen en valor a més que, a banda de la llei del català, es disposarà del decret llei del Govern, que el Parlament convalidarà en els propers dies. La llei i el decret llei, segons Vilalta, “han de permetre tenir eines complementàries per allunyar-nos de les imposicions judicials”.

Vilalta ha reiterat que amb l’acord es protegeix el model d’escola catalana i “s’allunya les togues” dels centres escolars de Catalunya i “per extensió de la comunitat educativa”. ERC ha agraït l’esforç dels grups parlamentaris que “han remat en la direcció que ha fet possible la recuperació del consens, robust, ampli i propositiu”.

Els republicans han manifestat que entitats de la llengua han participat també en el pacte. “Hem fet tots els esforços possibles, no hem donat la batalla per perduda i hem demostrat que era possible dedicar tots els esforços per reconstruir el consens i a partir d’ara treballar per mantenir-lo”, ha reblat Vilalta.