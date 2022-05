La CUP, contra l’acord del català: “Els han colat la paraula curricular”

La CUP ha mostrat la seva oposició frontal a la nova llei del català pactada entre PSC, ERC, JxCat i Comuns per la introducció del concepte “curricular” que, a parer seu, converteix el castellà en “vehicular” a l’escola catalana. La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors Sabater, ha dit que l’acord anunciar ahir és “fruit d’una decisió que es va prendre fa mesos, després que el Tribunal Suprem tombés el novembre passat el recurs de cassació de la Generalitat per aturar la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”.

Sabater ha denunciat que la llei és el “resultat de quasi mig any de treballs en secret entre partits” i d’esquenes a la comunitat educativa i les entitats de la llengua. “Els presenten els resultats perquè el beneeixin”, ha lamentat Sabater. La cupaire ha apuntat que “el primer resultat” dels treballs en secret “va ser la proposta de modificació de la Llei de Política Lingüística, que gràcies a la pressió popular va decaure”.

La diputada anticapitalista ha subratllat que “aquest fiasco ja deixava clara l’estratègia” amb què es volia donar compliment al dictamen del tribunal: “Adaptar el marc legal a la sentència”. Sabater ha dit que la llei presentada, “malgrat els retocs, continua responent al mateix marc, plantejament i objectius que aquella primera proposta de llei fallida, convertir en llei la sentència”.

Sabater ha advertit que “avui qui està legislant no són els diputats, són els membres del TSJC” i “divendres [quan es votarà la llei] qui premerà el vot per convertir el castellà en llengua curricular seran les togues: llengua d’aprenentage, és igual, és vehicular, en definitiva, com reconeixia Alícia Romero en al roda de premsa, que va ser la millor evidència de les contradiccions i mentides que amaga aquesta proposta de llei”.

La CUP lamenta un dia “fatídic” en què es legisla “contra el català”

La diputada de la CUP ha defensat que en aquest ple “assistim a un fatídic dia històric legislant contra el català, retrocedint respecte la legislació vigent, són els propis partits del Govern els qui ho impulsen i fan possible; ho faran a més traslladant la responsabilitat als centres”. Sabater ha advertit que els projectes lingüístics els validarà el Departament d’Educació, “però cada centre ha de redactar i acordar el projecte”. Això és “una irresponsabilitat en un moment de pressió judicial, l’assetjament de l’extrema dreta, deixant la responsabilitat en mans dels centres”.

Els cupaires alerten que l’objectiu de la sentència no és que es faci el 25%, “l’objectiu és convertir el castellà en llengua d’aprenentatge i vehicular, els han colat la paraula curricular, que és una reivindicació de la LOMLOE, que busca el 50%, no el 25%”, ha subratllat Sabater.

“Utilitzin els eufemismes que usin —ha dit Sabater—, avui el Parlament converteix el castellà en llengua vehicular per primera vegada en 40 anys d’història i cal ser clar: hi ha fórmula màgica per complir sentència i protegir immersió al mateix temps perquè la sentència és contra la immersió, però que la resposta sigui un retorcés a lleis vigents és caure a la trampa”. Sabater ha dit que “calia una resposta de país, ben pensada i l’hem de preparar entre totes”.

Cs, PP i Vox també carreguen contra el pacte, per altres motius

Per altres motius i amb altres raonaments també han mostrat el seu desacord amb la nova llei Cs, PP i Vox. Carlos Carrizosa, de Cs, ha qualificat el pacte de “frau a la constitució, frau inútil jurídicament, però útil políticament als nacionalistes i al PSC”. Alejandro Fernández, del PP, ha denunciat que la llei tira d’eufemismes per intentar incomplir la llei i no acatar la sentència. Fernándnez ha lamentat que es faci “usant com a escut la comunitat educativa, que siguin ells que assumeixin en solitari el compliment de la llei, deixant-los abandonats i desprotegits. Finalment, per part de Vox, Joan Garriga, ha carregat contra el pacte i ha dit que quan el seu partit governi a tot l’estat espanyol, garantira que el castellà s’aprengui “a tot el territori nacional”.