Una entitat unionista diu que el pacte del català “no impedirà” el 25%

L’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), l’entitat que ha aconseguit activar l’execució forçosa de la sentència del 25% de castellà a les escoles catalanes, ha avisat aquest dimarts que el pacte per la llengua que han acordat ERC, JxCat, PSC i Comuns “no impedirà” l’aplicació d’aquesta sentència que torpedina la immersió lingüística. L’AEB sosté que la proposició de llei sobre l’ús i aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari “no afecta en res” l’execució de la sentència, mentre que els partits sostenen que és una forma d’esquivar-la.

Segons l’AEB aquesta proposició de llei que s’ha pactat aquest dimarts “reitera el contingut” de la llei d’educació de Catalunya perquè preveu “només el caràcter de llengua vehicular i d’aprenentatge del català”, pel que no donaria compliment a la sentència. L’entitat denuncia que “no estableix idèntica mesura” per al castellà.

Reclamen “regularitzar” la situació del castellà a l’escola

L’entitat ha lamentat que no s’hagi aprofitat l'”intens debat” dels grups parlamentaris per “regularitzar” el règim lingüístic de l’escola catalana ni per adaptar la llei de forma “clara i diàfana” al “model del bloc constitucional que obliga a reconèixer com a llengües vehiculars i d’aprenentatge les tres llengües oficials de Catalunya”. A més, sostenen que els projectes lingüístics hauran d’incloure “un mínim d’ensenyaments en castellà i en català amb la naturalesa de llengües vehiculars” tot i fer-ho “amb criteris pedagògics i de manera singularitzada” com recull literalment el projecte de llei aprovat avui.

En paral·lel, l’entitat unionista creu que el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha de “dictar” les instruccions als centres educatius i ordenar-los que es compleixi la sentència, que obliga a que una assignatura troncal s’imparteixi en castellà. Cambray va obrir la porta a enviar instruccions als centres perquè complissin la sentència i va assegurar que el departament assumiria la responsabilitat. Ho va dir un dia després d’assegurar que la Generalitat presentarà un recurs contra l'”aberrant” interlocutòria del TSJC que va activar l’execució forçosa de la sentència del 25% en admetre la demanda de l’AEB i legitimar l’entitat.