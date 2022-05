La llei de l’audiovisual, a un pas d’aprovar-se gràcies al PP i sense el suport d’ERC

El PP ha anunciat aquest dijous que s’abstindrà a la votació de la llei audiovisual, fet que facilita que la nova normativa s’aprovi sense el suport d’ERC. Una de els condicions dels republicans per aprovar els pressupostos de l’Estat del 2022 era exactament aquesta llei i la potenciació del català amb ella, però una esmena que el PSOE hauria fet amb PP i Cs ha provocat que el “sí” d’ERC es convertís en un interrogant. Ara doncs, el PP ha anunciat -a només dues hores de la votació- que s’abstindrà i, per tant, la llei es podrà aprovar sense el suport directe dels republicans.

Només queden dues hores per la votació de la nova Llei de l’Audiovisual i no hi ha cap mena de consens. I és que, després de l’anunci d’aquest dijous, els socialistes ja no necessitarien el suport d’ERC per poder aprovar la seva llei. Aquest suposat suport es va posar en dubte en el moment que PSOE va acceptar una esmena de PP i Cs que demanava obrir el ventall de les productores que es consideren “independents” per encabir-li les que treballen pels grans grups mediàtics.

L’hemicicle del Congrés dels Diputats

Un canvi de paradigma que ha generat rebuig a ERC, que recorda que les productores independents representen 1.000 llocs de treball a Catalunya i que el nou text està fet a mesura per beneficiar grans grups com Atresmedia i Mediaset. De fet, ERC ha traslladat aquest matí de dijous al PSOE que no votarà a favor de la Llei Audiovisual –que es debat aquesta tarda al Congrés- si no torna al text original acordat i retira l’esmena que els socialistes han pactat amb el PP i Cs per redefinir el que es considera com a productores independents que es poden acollir a les ajudes i encabir-hi les que treballen pels grans grups mediàtics.

El text original oblidat

La redacció que proposen aquestes ERC, Bildu i Podem estableix que un productor independent és “la persona física o jurídica, que no estigui vinculada de forma estable en una estratègia empresarial amb un o diversos prestadors del servei de comunicació audiovisual” i que “assumeix la iniciativa, la coordinació i el risc econòmic de la producció de programes o continguts audiovisuals, per iniciativa pròpia o per encàrrec, i a canvi d’una contraprestació els posa a disposició d’un prestador del servei de comunicació audiovisual”.

Davant d’aquesta situació, l’esmena de les altres formacions posa en risc aquesta concepció i com a tal també posaria en perill els petits productors independents, una situació crítica que ni ERC, ni Bildu ni Podem volen votar a favor. Tot i que ara, ja no farà falta, perquè la llei sembla tenir via lliure gràcies a l’abstenció del PP.