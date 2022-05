ERC amenaça de votar contra la llei de l’Audiovisual per una nova ‘trampa’ del PSOE

ERC ha amenaçat de votar contra la Llei de l’Audiovisual per l’enèsima ‘trampa’ del PSOE, que ha pactat una esmena amb PP i Cs per redefinir el que es considera una productora independent i que obre la porta a què grans grups mediàtics es puguin beneficiar de les ajudes i subvencions destinades a petites productores. Els republicans, que negocien a contrarellotge amb els socialistes, ha traslladat al PSOE que no poden donar suport a la llei si no es torna al text original acordat, que va ser una de les condicions d’ERC per votar a favor dels pressupostos de Pedro Sánchez.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que la negociació amb el PSOE va “malament”, però que intentaran “arreglar-ho” en les hores que queden per la votació. “Hi ha una esmena d’última hora que canvia ostensiblement la protecció a les productores independents, que són 1.000 llocs de treball a Catalunya” i “ens ho posen molt difícil una altra vegada”. L’esmena del PSOE “torna a afavorir el duopoli de sempre en detriment de les autèntiques productores independents”.

Els republicans, juntament amb Podemos i Bildu, ha registrat una nova esmena transaccional que recull les crítiques del sector audiovisual per evitar que puguin rebre ajudes les productores que tenen vincles estables amb els grans grups mediàtics del país, ja que consideren que amb el redactat presentat pel PSOE es desvirtua l’essència de la mesura. Els socialistes van afegir la seva esmena, pactada amb PP i Cs, al dictamen de la ponència de la norma, que es va aprovar la setmana passada en comissió.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián / ACN

Una paraula fa trontollar la llei de l’Audiovisual

Les productores petites denuncien que, només modificant una paraula redefineix el concepte de productor audiovisual, el PSOE ha obert la porta a les productores que depenen de plataformes i grans grups mediàtics. El text s’ha de votar aquesta tarda i, com és habitual en les últimes setmanes, el govern espanyol no té garantits els vots necessaris perquè la norma tiri endavant.

La redacció que proposen una definició clara de productor independent, que és “la persona física o jurídica, que no estigui vinculada de forma estable en una estratègia empresarial amb un o diversos prestadors del servei de comunicació audiovisual” i que “assumeix la iniciativa, la coordinació i el risc econòmic de la producció de programes o continguts audiovisuals, per iniciativa pròpia o per encàrrec, i a canvi d’una contraprestació els posa a disposició d’un prestador del servei de comunicació audiovisual”.