El jutge deixa Vox fora del cas de la menor violada a Igualada

El jutjat d’Instrucció 4 d’Igualada ha deixat Vox fora del cas de la menor violada a Igualada. El jutge ha rebutjat que Vox es pugui presentar com a acusació popular perquè ha fet una petició “sense arguments” en la qual “no dona cap explicació sobre la finalitat o l’interès que persegueix personant-se en la causa”. El magistrat diu que el partit d’extrema dreta “únicament es limita a invocar els articles que consagren l’exercici de l’acció popular” i això “resulta insuficient”.

El jutge assegura que la investigació de la brutal violació a la menor conté dades “especialment sensibles” i que cal ser “prudent” a l’hora de decidir qui es pot personar com a acusació popular. En canvi, sí que ha acceptat les peticions de la patronal de l’oci nocturn Fecasarm i de la discoteca Èpic, propera on va tenir lloc la violació. El magistrat ja havia rebutjat el recurs de la fiscalia contra la petició de Fecasarm i ha acceptat que la discoteca es personi com a acusació popular després de denegar-li que pogués exercir l’acusació particular.

Els Mossos han escorcollat la casa del presumpte violador d’Igualada / ACN

Vox intenta treure rèdit de la violació d’Igualada

Vox va anunciar a finals d’abril que es personaria com a acusació popular en el cas de la menor violada, com ja ha fet en molts altres processos judicials, per intentar treure’n rèdit polític. El jutjat d’Instrucció 4 d’Igualada ha rebutjat la petició de la formació d’extrema dreta perquè no dona cap argument que justifiqui la seva personació. “No justifica cap interès o motiu pel qual vol personar-se i es limita a invocar els articles que consagren l’exercici de l’acció popular”, diu el jutge.

En el seu escrit, el magistrat recorda que la jurisprudència exigeix que hi hagi algun tipus de connexió entre la persona jurídica que vol personar-se com a acusació popular i el procediment penal. “No hi ha cap connexió entre el partit Vox i les actuacions. És una petició sense arguments”, conclou.