Detingut el presumpte autor de l’apunyalament d’Igualada

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest divendres a la tarda a Igualada l’home que presumptament va apunyalar el guàrdia de seguretat privada de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la capital de l’Anoia ahir. Es tracta d’un individu de 20 anys del qual la policia no n’ha facilitat més detalls fins ara. Tot i això, sembla que ja podria passar a disposició judicial per ser jutjat com el presumpte autor de l’atac. Tot això, gràcies a les gravacions de les càmeres de seguretat de l’estació.

Els fets passaven el passat dijous quan els Mossos van rebre l’avís cap a dos quarts de tres del migdia i, quan van arribar al lloc, es van trobar el vigilant estès a terra i l’agressor ja havia fugit. L’home li va clavar dues ganivetades per l’esquena. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar el ferit al CAP Igualada Centre sense que es temés per la seva vida. Després de l’ingrés del ferit, els Mossos van obrir una investigació per localitzar l’agressor que ha donat fruits aquest divendres a la tarda.

Les càmeres graven l’agressor

Les imatges en vídeo de l’atac podrien haver estat clau per arribar a trobar el presumpte autor. Segons el relat de les imatges, a la una passades del migdia, l’agressor hauria arribat en el tren, i s’hauria intentat colar. El vigilant es va donar compte de l’intent i en aturar-lo van entrar en una baralla. Gràcies a una tercera persona, la qual sembla no tenir res a veure amb el cas, acaben per separar-se i tot es queda en un incident. Una hora més tard, el noi que s’havia intentat colar torna a l’estació buscant el vigilant. Un cop el troba, li etziba dues ganivetades a l’esquena. Mentre ell corre, el ferit cau de genolls al terra.

Gràcies a aquest vídeo, s’ha pogut identificar l’agressor que ara passarà a disposició judicial a l’espera de que se l’acabi d’identificar com a autor de l’apunyalament. Pel que fa al vigilant, un cop va ser traslladat a l’hospital no se n’ha sabut més, però no sembla que hi hagi cap classe de preocupació o que s’hagi de patir per la seva vida.