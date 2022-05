Apunyalat a plena llum del dia un vigilant de l’estació de tren d’Igualada

Atac amb arma blanca a plena de llum del dia a Igualada. Un vigilant de seguretat de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de l’estació d’Igualada (Anoia) ha estat apunyalat per l’esquena aquest migdia. El vigilant ha estat traslladat pel Servei d’Emergències Mèdiques a un centre d’atenció d’urgències per atendre les ferides. L’agressor ha fugit i es troba en recerca i captura per part dels Mossos d’Esquadra que mantenen la investigació oberta. El dispositiu continua comandat per efectius de seguretat ciutadana i de la divisió d’investigació criminal de l’Àrea Bàsica Policial de la capital anoienca.

La policia catalana ha explicat a El Món que han rebut l’avís a dos quarts de tres de la tarda, i ha recollit les imatges de les càmeres just del moment de l’atac i els moments previs. Segons el relat de les imatges, a la una passades del migdia, l’agressor ha arribat en el tren, i s’hauria intentat colar. El vigilant s’adona i intenta aturar-lo, i s’enceta una picabaralla. Apareix un tercer actor que negocia i fa que el vigilant deixi estar el futur agressor. Una hora més tard, el sospitós que s’havia intentat colar torna a l’estació.

Localitza el vigilant de seguretat que està enraonant de peu dret amb una companya de Ferrocarrils, i li clava el gavinet dues vegades a l’esquena. El vigilant s’adona i cau a terra de genolls. L’agressor fuig cames ajudeu-me. Els serveis mèdics han arribat als pocs minuts. De moment, els Mossos d’Esquadra tindrien identificat l’atacant i han establert un dispositiu per arrestar-lo. De moment, no s’ha comunicat el nivell de la gravetat de les ferides del vigilant, però de moment, no es tem per la seva vida. La investigació continua oberta. De l’analisi de les imatges es desprèn concretament com porta a terme l’agressió una hora després de la discussió que ni tan sols hauria acabat amb una sanció.