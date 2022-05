Detingut el presumpte autor d’un homicidi a Esparreguera

Els Mossos d’Esquadra han detingut a un home que creuen podria ser el presumpte autor d’un crim violent a Esparreguera. Segons les informacions policials, l’home de 36 anys hauria mort a un altre de 59 anys a la localitat del Baix Llobregat. Del resultat de les primeres gestions al lloc dels fets, és a dir, l’observació del domicilii les primeres impressions de l’home mort, els investigadors han determinat que es tractava d’una mort violenta, i han detingut a l’home que presumptament hi estaria relacionat. Tot i això, no han donat més explicacions sobre com i perquè han sabut que el detingut tenia alguna cosa a veure amb aquest homicidi.

Els agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud han detingut un home de 36 anys presumptament implicat en la mort violenta d’un altre home de 59 anys a la localitat d’Esparreguera. Els fets passaven aquest dimecres a les 11 del matí, quan els mossos han rebut un avís per adreçar-se a un domicili del municipi perquè alguna cosa no anava bé. En desplaçar-se al lloc dels fets han trobat a un home -de 59 anys- mort. Davant d’aquesta situació i veient l’estat del domicili, els Mossos d’Esquadra han determinat que ha estat un homicidi amb violència.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra

De moment no hi ha més informació sobre el cas ni els Mossos d’Esquadra han determinat les causes de l’homicidi. Tot i això, tot apunta a què el detingut hauria provocat la mort de l’home trobat sense vida al domicili d’Esparreguera, al Baix Llobregat. Ara, l’home que presumptament ha estat l’autor dels fets passarà a disposició judicial a l’espera de que s’investigui amb més detall el que ha passat i pugui ser jutjat -si s’acaba determinant que és ell el responsable- pel crim.