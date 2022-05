Els Mossos abaten un atracador d’un tret a la cama en ple carrer

Episodi de pel·lícula policial aquest dilluns al matí a Lleida. Un agent dels Mossos d’Esquadra ha abatut d’un tret un atracador que, segons la policia de la Generalitat, l’amenaçava amb un ganivet. Tot ha passat al mig del carrer, en una hora en què la via pública està molt transitada.

Que un agent dels Mossos d’Esquadra tregui l’arma en un espai públic i dispari un tret és un fet excepcional. Sempre s’intenta gestionar els incidents sense l’ús de foc real, però a vegades s’acaba arribant a aquest extrem, com ha passat avui.

Un avís que alertava d’un atracador amb un ganivet en una oficina bancària

Els fets han començat quan els Mossos han rebut un avís pocs minuts després de les onze del matí. Els alertaven que hi havia un atracador armat en una entitat bancària situada a l’avinguda Artesa de la capital del Segrià. L’assaltant portava un ganivet que estava fent servir per amenaçar els treballadors de l’oficina bancària amb la pretensió que li entreguessin els diners que esperava convertir en el seu botí. Els comunicants asseguraven que l’atracador encara era dins de la sucursal.

Els agents de la policia de la Generalitat han muntat immediatament un dispositiu policial per anar a detenir l’assaltant. Quan les patrulles han arribat a l’oficina bancària s’han trobat cara a cara amb l’atracador, que ja havia sortit al carrer i que continuava armat amb un ganivet, segons han explicat fonts policials dels Mossos d’Esquadra.

L’assaltant hauria amenaçat els agents dels Mossos amb un ganivet

El següent pas dels policies ha sigut intentar detenir l’atracador, però ell ha reaccionat abraonant-se sobre els agents amb el ganivet, segons el comunicat de la policia. Per aquest motiu, els agents han vist perillar la seva integritat física, i ha sigut aleshores quan un dels agents ha pres una ràpida decisió, ja que no hi havia temps per donar-hi gaires voltes: ha tret l’arma, ha apuntat cap a l’assaltant i li ha clavat un tret en una cama.

L’atracador, traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida

El protocol policial diu, precisament, que si s’ha de fer servir l’arma de foc reglamentària, i més en un espai públic, s‘ha d’apuntar sempre a la part baixa del cos, perquè l’objectiu no és ferir l’objectiu, sinó aturar-lo i poder-lo reduir sense posar en risc la seva vida, de manera que cal preservar les parts vitals del seu cos, evitar que el tret toqui alguna d’aquestes parts amb òrgans vitals.

Un cop disparat el tret, l’atracador ja ha pogut ser arrestat, tot i que s’ha prioritzat el seu trasllat a un centre sanitari. Els servis d’emergències activats per la mateixa policia han portat l’assaltant ferit a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on quedarà ingressat sota custòdia policial, com es fa sempre en aquests casos. Segons els Mossos, no ha resultat ferida cap persona més, malgrat que a la zona hi havia vianants.