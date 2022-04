Apunyala una dona pel coll i l’ingressen en un centre de salut mental

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dissabte un home de 23 anys acusat de temptativa d’homicidi per haver apunyalat al coll una dona que es trobava a la terrassa d’un bar a l’avinguda Rosa Parks, segons ha avançat ‘Segre‘ i confirmat fonts policials. Els fets van passar a les 20.20 h i van ser els mateixos clients del bar, entre ells un mosso d’esquadra fora de servei, i vianants que passaven els que van reduir l’atacant, que no té cap relació amb la víctima. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que passava per allí va detenir l’individu i el va traslladar als serveis mèdics, que van decretar-ne l’ingrés per malaltia mental a la unitat de salut mental de l’hospital Santa Maria. La víctima, de 36 anys, va patir ferides superficials.

Pel que sembla, al moment de l’apunyalament la fulla del ganivet de cuina que portava l’atacant es va trencar. Segons les mateixes fonts policials, això va evitar que les ferides provocades a la víctima fossin més greus.

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra han detingut un noi de 13 anys acusat d’haver agredit sexualment a una menor d’edat a Tarragona. Segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar l’ACN, la víctima de 15 anys ha presentat la denúncia a la comissaria de Campclar aquest dissabte a la matinada. Els fets han passat a la via pública i després de l’agressió sexual, el presumpte agressor hauria robat el mòbil a la víctima. El noi, menor de 14 anys, és considerat inimputable davant la llei i per això ha estat lliurat als seus pares.

Aquest cap de setmana també hi ha hagut novetats pel que fa al cas d’una violació a Igulada. El jutjat número 4 d’Igualada ha enviat a presó sense fiança el detingut per violar una menor de 16 anys a Igualada la nit de la Castanyada. La causa està oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. El jove va ser detingut dijous per agredir sexualment una noia al polígon industrial Les Comes d’Igualada, quan la víctima es dirigia a l’estació de tren després de sortir de la discoteca Epic. El detingut només ha respost les preguntes del seu advocat. La causa segueix secreta, ha informat l’agència ACN.