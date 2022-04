Detingut l’autor de la brutal violació a una noia de 16 anys a Igualada

Els Mossos d’Esquadra han detingut l’autor de la brutal agressió sexual a una noia de 16 anys a Igualada. La policia catalana ha informat de la detenció d’un home presumptament relacionat amb l’agressió sexual que es va produir la matinada de l’1 de novembre al polígon Les Comes de la capital de l’Anoia. Els investigadors han trigat gairebé sis mesos a localitzar l’autor de la violació i ja s’ha procedit a l’escorcoll del seu domicili. Els Mossos han informat que el cas es troba sota secret de sumari. El noi tenia antecedents per delictes sexuals, però no tenia cap relació amb la víctima, segons ha avançat TV3.

Detenim un home a Igualada presumptament relacionat amb l’agressió sexual que va patir una jove en aquesta població l'1 de novembre. La Unitat Central d’Agressions Sexuals de la DIC es va encarregar d’investigar el cas que continua sota secret de sumari pic.twitter.com/TOuj4jEK7K — Mossos (@mossos) April 21, 2022

La menor, que té seqüeles greus, va ser trobada per un camioner, immòbil a terra en un descampat. Havia sortit de festa a la discoteca Epic d’Igualada amb els seus amics, però no va arribar a agafar el tren de tornada cap a Vilanova i la Geltrú, on vivia amb els pares. Cap a les 7.00 del matí la van trobar a prop de l’estació. En un primer moment, el camioner va pensar que era morta per la gravetat de les lesions que havia patit. Els serveis d’emergències la van traslladar a l’Hospital d’Igualada i després a l’Hospital Sant Joan de Déu, on va passar setmanes ingressada. La família va denunciar les atrocitats que havia patit la seva filla.

Els Mossos han trigat gairebé mig any a detenir l’autor de la brutal agressió per l’absència de pistes. La noia té moltes llacunes sobre el que va passar a causa del trauma i de les lesions que va patir durant la violació i tampoc hi havia càmeres de videovigilància a la zona que permetessin els investigadors. La periodista Anna Punsí ha explicat que el detingut és un jove de 20 anys que hauria fet servir una barra metàl·lica per agredir la noia. Els Mossos estan escorcollant casa seva per buscar indicis concloents de la violació.