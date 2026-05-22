Bad Bunny aterra avui a Barcelona per posar en marxa una gira europea que serà més que multitudinària. Els fans fa hores que acampen als afores de l’hotel on s’allotja, des d’on confien poder veure el seu ídol en persona. Les entrades per als dos concerts que oferirà aquest cap de setmana a l’Estadi Olímpic Lluís Companys estan exhaurides, òbviament.
Amb una legió de seguidors immensa, el cantant de Puerto Rico presenta disc convertit en una estrella mundial. Ara bé, com ha arribat fins aquí? De què treballava abans de començar la seva carrera musical? L’artista sempre ha dit que no oblida les seves arrels, el que ara demostra en unes declaracions que serveixen per descobrir el seu passat desconegut.
Què se sap de la vida anterior de Bad Bunny?
Darrere del seu nom artística s’oculta Benito Antono Martínez, un jove de Puerto Rico que treballava com a empacador i cobrava el sou mínim fins fa pocs anys. El seu ascens ha estat meteòric, això queda clar. Són pocs els famosos que es posicionen políticament, però ell sí que diu el que pensa: “Em sento com un ciutadà regular. Si no m’unís a la meva gent, no estaria bé amb mi mateix”.
En un reportatge publicat per la BBC, recorden d’on va sorgir aquest pseudònim: “El cantant va veure una foto seva de quan era petit en la qual estava vestit de conill mentre mirava a càmera amb un somriure trapella”. I d’aquí, el Bad Bunny.
La seva adolescència la va passar a una casa petita de Vega Baja, un poble costaner molt humil al nord de Puerto Rico. Des d’allà, el noi va començar a publicar cançons de trap a una plataforma musical mentre ni tan sols somiava amb acabar publicant un disc algun dia. El destí ha volgut, però, que acabés convertit en un dels cantants més exitosos del moment.
En aquell moment, Bad Bunny treballava com a empacador en un supermercat i no tenia cap mena de connexió amb la indústria musical. No era d’aquests que té un padrí o algú conegut a alguna discogràfica. La seva era una família humil, amb el pare treballant com a conductor de camions i la mare, professora d’anglès a l’escola. El talent, la sort o totes dues coses han volgut que triomfi en un món complicat.
Ara, el veiem convertit en un fenomen mundial. Per a aquesta gira, pot presumir d’haver assolit un rècord històric amb la venda de més de 600.000 entrades només a Espanya. Tot i tenir un perfil gairebé inactiu a Instagram, allà acumula 54 milions de seguidors i gairebé 42 milions més el segueixen a TikTok. A més a més, no podem oblidar que ha encapçalat el rànquing de Spotify diverses vegades com l’artista més escoltat del món. De rècord en rècord i amb xifres espectaculars.