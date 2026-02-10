El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Pluja de mofes a Xavier Graset per la imitació de Bad Bunny a la Superbowl
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
10/02/2026 14:31

L’actuació de Bad Bunny a la Superbowl ha fet la volta al món i tothom n’està parlant, un tema d’actualitat al que també ha volgut fer referència Xavier Graset des de La Selva. I no només ho ha fet en una tertúlia, sinó en una entrada al plató de TV3 que ha fet disfressat del cantant en una imitació que ha fet parlar molt a les xarxes socials. El presentador, que s’ha posat el vestit blanc com l’artista de Puerto Rico, ha agafat un meló per fer veure que era la pilota de futbol americà que duia l’altre. Mentre que Bad Bunny reivindicava l’orgull llatinoamericà, ell ho ha adaptat a la catalana en un vídeo en el qual l’han titllat de “conill dolentot“.

Se l’ha vist imitar l’escenografia de Bad Bunny, la que ha adaptat al context català amb un grup de noies al seu voltant amb senyeres onejant. També ha volgut imitar el moment en què, a l’actuació original, es veia que els arbustos eren persones disfressades. No ha vestit els seus col·laboradors, sinó que el periodista del seu costat duia una planta als braços en un símil a petita escala.

Xavier Graset no ha cantat, però sí que ha parafrasejat com fa el cantant: “Si us volguéssiu divertir, a La Selva heu de venir“. La música de fons, la que feien els diables i tabalers de Sants i Vilafranca. I, de la mateixa manera que Bad Bunny enumerava els països llatinoamericans; ell ha fet una llista de territoris catalans: “La gent de l’Alger, del País Valencià, d’Andorra, de la Catalunya Nord, de les illes Balears, de la franja de ponent, de la Catalunya catalunyera“. Quan li recriminen què està fent amb el meló que han de berenar, el presentador acaba justificant-se: “Ai, que m’ha posseït l’esperit de Bad Bunny a la catalana“.

Els teleespectadors critiquen l’actuació de Xavier Graset a La Selva

Aquesta actuació ha deixat sense paraules bona part dels teleespectadors, que no s’esperaven aquesta imitació en el programa de la tarda de TV3. Hi ha hagut un parell d’usuaris que han aplaudit que el gag fos “boníssim” i els han animat a continuar per aquesta línia, però la gran majoria han carregat durament contra la decisió del presentador.

De fet, la llista de mofes i crítiques ha estat bastant intensa. Molts han lamentat que no els ha fet “cap gràcia” i lamenten que l’hagin col·locat en aquesta posició quan ho feia “molt millor” al Més324. D’altres s’han pensat, per un moment, que l’havien fitxat al Polònia. Els més durs, per la seva banda, han deixat anar que han passat “vergonya“, que fa “cringe” i que aquest és un dels pitjors gags que han vist a la cadena.

Xavier Graset ha sortit de la seva zona de confort i ha mostrat la seva vena més còmica.

TV3

El presentador del 3/24 revela quines feines va tenir abans de ser periodista, parla de la família i dels seus hàbits
El president català a l'exili respondrà a les preguntes sobre l'actualitat política

