L’actuació de Bad Bunny a la Superbowl ha fet la volta al món i tothom n’està parlant, un tema d’actualitat al que també ha volgut fer referència Xavier Graset des de La Selva. I no només ho ha fet en una tertúlia, sinó en una entrada al plató de TV3 que ha fet disfressat del cantant en una imitació que ha fet parlar molt a les xarxes socials. El presentador, que s’ha posat el vestit blanc com l’artista de Puerto Rico, ha agafat un meló per fer veure que era la pilota de futbol americà que duia l’altre. Mentre que Bad Bunny reivindicava l’orgull llatinoamericà, ell ho ha adaptat a la catalana en un vídeo en el qual l’han titllat de “conill dolentot“.
Se l’ha vist imitar l’escenografia de Bad Bunny, la que ha adaptat al context català amb un grup de noies al seu voltant amb senyeres onejant. També ha volgut imitar el moment en què, a l’actuació original, es veia que els arbustos eren persones disfressades. No ha vestit els seus col·laboradors, sinó que el periodista del seu costat duia una planta als braços en un símil a petita escala.
Xavier Graset no ha cantat, però sí que ha parafrasejat com fa el cantant: “Si us volguéssiu divertir, a La Selva heu de venir“. La música de fons, la que feien els diables i tabalers de Sants i Vilafranca. I, de la mateixa manera que Bad Bunny enumerava els països llatinoamericans; ell ha fet una llista de territoris catalans: “La gent de l’Alger, del País Valencià, d’Andorra, de la Catalunya Nord, de les illes Balears, de la franja de ponent, de la Catalunya catalunyera“. Quan li recriminen què està fent amb el meló que han de berenar, el presentador acaba justificant-se: “Ai, que m’ha posseït l’esperit de Bad Bunny a la catalana“.
🟢 Aquesta és la versió selvàtica de l'actuació de Bad Bunny a la Superbowl 2026, amb els diables i tabalers de Sants i els tabalers Vilafranquins #LaSelva3cat— 3Cat (@som3cat) February 9, 2026
Els teleespectadors critiquen l’actuació de Xavier Graset a La Selva
Aquesta actuació ha deixat sense paraules bona part dels teleespectadors, que no s’esperaven aquesta imitació en el programa de la tarda de TV3. Hi ha hagut un parell d’usuaris que han aplaudit que el gag fos “boníssim” i els han animat a continuar per aquesta línia, però la gran majoria han carregat durament contra la decisió del presentador.
Boníssim!! 😆— Jordi Pons (@trukafort) February 10, 2026
Així, sí!— Pol VB (@polvibag) February 9, 2026
De fet, la llista de mofes i crítiques ha estat bastant intensa. Molts han lamentat que no els ha fet “cap gràcia” i lamenten que l’hagin col·locat en aquesta posició quan ho feia “molt millor” al Més324. D’altres s’han pensat, per un moment, que l’havien fitxat al Polònia. Els més durs, per la seva banda, han deixat anar que han passat “vergonya“, que fa “cringe” i que aquest és un dels pitjors gags que han vist a la cadena.
Em cau bé el Grasset, però mai no m'ha fet cap gràcia. Era molt millor quan feia el Més324.— brotbord (@brotbord) February 9, 2026
No té cap gràcia.— Manel Prats (@Manu5723887102) February 9, 2026
és el Polònia????????????— Teresa Goday de Valldaura (@teregoday) February 9, 2026
Grasset no fa ni mitja gràcia. Un dels pitjors sketjos que ha fet 3cat.— Diego Wass ᶠᵃᵏᵉ (@diegowas2) February 10, 2026
M'ha fet vergonya i l'he vist sense audio.— R.J MacReady (@TrueKillBilgore) February 9, 2026
La televisió pública que ens mereixem…— Rimapofu (@RicardoMPolFun) February 10, 2026
cringe— Àlex (@tasunkka) February 9, 2026
Xavier Graset ha sortit de la seva zona de confort i ha mostrat la seva vena més còmica.